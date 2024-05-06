Samanyolu Haber /Gündem / Çorlu'da patlama: Deprem gibi sallandı! /06 Mayıs 2024 11:14

Çorlu'da patlama: Deprem gibi sallandı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Patlama nedeniyle bina sallandı ve apartmandaki diğer dairelerde de hasar oluştu.

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Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi Egem Sokak'ta bulunan 5 katlı Kiraz Apartmanı'nın en üst katında saat 09.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle dairede hasar oluşurken, içeride bulunan 1 kişi ağır yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartmandaki diğer dairelerin de camları kırıldı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"BİNA YERİNDEN OYNADI"

Apartmanda oturan İsmail Dişçi, “Patlamayla birlikte bina deprem gibi oynadı yerinden” dedi. Ekipler, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.
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