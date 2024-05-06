Samanyolu Haber /Gündem / Adana’da suçlu çiftliğine baskın... /06 Mayıs 2024 11:10

Adana’da suçlu çiftliğine baskın...

Adana’da cezaevinden firar edip, çiftlik evinde saklanan ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Sinan Ö., ‘dolandırıcılık’ suçundan aranan kardeşi Muhammet Ö., kuzeni Serhat Ö. ve çiftliğin sahibi Mehmet G. ve 2 şüpheliyle birlikte düzenlenen baskınla yakalandı.

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Adana'da 7 silah, çelik yelek ve uyuşturucu etkili hap ele geçirilen çiftlikte gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, küçükbaş hayvancılık yapan Mehmet G.’nin Küçükçıldırım Mahallesi’ndeki çiftliğinde çok sayıda silah ve çeşitli suçlardan aranan firarilerin olduğu bilgisine ulaştı.

Polis, çok sayıda ekiple çiftlik evine baskın yaptı. Operasyonda, çiftlik sahibi Mehmet G., çiftliğinde çalışan Serhat Ö. ile ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi kuzeni Sinan Ö., ‘dolandırıcılık’ suçundan aranan kardeşi Muhammet Ö. ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan Oğuzhan B., Alper Ö. ve Murat A.’yı yüzüstü yere yatırıp, gözaltına aldı.



KALAŞNİKOF, TABANCA, POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Çiftlik evinde arama yapan polis, giysi dolabına saklanan Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 85 mermi, ruhsatsız 4 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 169 fişek, çelik yelek, hassas terazi, 12 uyuşturucu hap ile 6,8 gram esrar ele geçirdi.

Polis merkezine götürülen şüphelilerden Sinan Ö. ifadesinde, “Yaklaşık 1 ay önce cezaevinden firar ettim. Saklanmak için de kuzenim Serhat’ın yanına geldim. Aramada bulunan silah, çelik yelek ve uyuşturucu bana ait. Silahları, kendimi hasımlarımdan korumak için bulunduruyordum” dedi.

Çiftlik sahibi Mehmet G. ise “Serhat, akrabalarının yanında kalması için ricada bulundu, ben de izin verdim. Silahlarla ilgili bilgim yok. Çiftliğe geldikten 10 dakika sonra polisler geldi” diye konuştu.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet G., Sinan Ö., Muhammet Ö. ile Serhat Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Oğuzhan B., Murat A. ve Alper Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlar incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.
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