Bahçeli, Sinan Ateş cinayetinde adı geçen ismi yanına alıp muhalif medyaya yüklendi

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde açıklamalarda bulundu.



Hayatını kaybeden Ülkücüler hakkında konuşan Bahçeli, “Ülkücü olmanın zor, ülkücü kalmanın daha zor olduğu bir zamanda ülkücü görünen, ülkücülükten geçinen, ülkücülüğü meslek edinenlerin kirli oyunlarını teker teker bozuyoruz. Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.



Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı yanına alan Bahçeli, medyayı hedef alarak, "NOW, Halk TV ve Sözcü Televizyonu'nun bilgi ve belgelerini sunmalarını bekliyoruz. Hepinizle hesaplaşacağız. Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyoruz. Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak için uğraşıyorlar. Zillet ve zulüm esintisine sonuna kadar direnç göstermeye hazırız. Dün haklıydık, bugün haklıyız yarın da haklı olacağız. MHP'yi yolundan ve davasından alıkoyacak hiçbir güç yoktur. Hiçbir karanlık emel davamızı bozamayacaktır" sözlerini sarf etti.



Ayrıca Bahçeli, "Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bize bunun hatırlatmasını yapanları insan yerine dahi koymuyoruz. Şehit olan arkadaşlarımızı da asla unutmuyoruz. Şehitliğin ancak seçilmiş insanların yolu olduğuna inanıyoruz" dedi.