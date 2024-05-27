Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da tüyler ürperten olay: İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu /27 Mayıs 2024 14:59

İstanbul'da tüyler ürperten olay: İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu

İstanbul Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu... Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

SHABER3.COM

Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu.

Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bir kişi sabah saatlerinde çöp attığı sırada parçalanmış ceset gördü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da tüyler ürperten olay: İki ayrı çöp konteynerinde... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:06:48