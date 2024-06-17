AB'de yeni dönem: Leyen bir numaraya ikinci kez talip

6-9 Haziran'daki AP seçimlerinde en fazla vekil çıkaran grup olan EPP, 720 sandalyeli mecliste 190 kişiyle temsil ediliyor. Ancak çoğunluk için başka partilerin de desteğine ihtiyacı var. Von der Leyen'in aradığı desteği; Scholz'un merkez sol çizgideki Sosyalistler ve Demokratlar İttifakı (S&D) veya Macron'un liberal eğilimli Renew Europe grubundan alabileceği değerlendiriliyor.





Aşırı sağcı partilerin güçlenerek çıktığı Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından Avrupa Birliği (AB) liderleri, önümüzdeki 5 yıl AB'yi kimin yöneteceğini tartışmak üzere bugün Brüksel'de gayri resmi bir toplantı düzenleyecek.DW Türkçe'de yer alan habere göre Alman siyasetçi Ursula von der Leyen, AB'deki bir numaralı pozisyon olan Avrupa Komisyonu Başkanlığı koltuğuna ikinci kez oturabilmeyi umuyor. Leyen'in, 27 liderden, Birlik nüfusunun en az yüzde 65'ini oluşturan 15'inin desteğine ihtiyacı var.Resmi karar 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak zirvede verilecek ancak şimdiden bir uzlaşı yakın gözüküyor.Birlik üyesi 27 ülkenin 13'ünün liderleri Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili von der Leyen'in üyesi olduğu merkez sağ Avrupa Halk Partisi'nden (EPP). Bu tabloda von der Leyen'in ikna etmesi gereken isimler Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Halk desteğini büyük ölçüde kaybeden her iki siyasetçi de AP seçimlerinden zayıflayarak çıktı.Almanya Başbakanı Scholz hafta sonunda Welt TV'ye yaptığı açıklamada, "her şeyin Ursula von der Leyen'ın ikinci dönem göreve devam edeceğini gösterdiğini" belirtti. Scholz, von der Leyen'a destek vermek için daha önce dile getirdiği şartını tekrarlayarak, CDU'lu siyasetçinin AP'deki aşırı sağcı partiler yerine geleneksel partilerden destek istemesi gerektiğini ifade etti.Fransa daha önce von der Leyen'e alternatif bir isim arayışındaydı ancak AP seçimlerinde Macron'un partisinin aldığı yenilgi ve erken seçim ilanı bu planları değiştirdi. Paris'in AB içinde istikrardan yana tavır alacağı değerlendiriliyor.Hafta sonu yaptığı açıklamada Macron, bugünkü ilk toplantının "verimli şekilde ilerleyeceğini umduğunu" söyledi.Von der Leyen liderlerin onayını alsa bile önünde bir engel daha bulunuyor: Alman siyasetçi 16 Temmuz'da yapılması planlanan oturumda AP vekillerinden yeşil ışık isteyecek.Brüksel'deki gayri resmi toplantıda ayrıca, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in oturduğu koltuğun yeni sahibi ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yerine kimin geleceği de ele alınacak.AP içindeki ikinci büyük grup olan S&D, Konsey Başkanlığı koltuğuna göz dikmiş durumda, adayları 62 yaşındaki eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa. Destekçileri, yolsuzluk soruşturması yüzünden istifa etmek zorunda kalmış olsa da Costa hakkındaki davanın ilerlemediği, seçim sürecini etkilemeyeceği görüşünde.Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi olarak ise 46 yaşındaki mevcut Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın adı öne çıkıyor. Kallas, Rusya karşıtı sert bir tutuma sahip.İlerleyen günlerde yeni AP başkanının kim olacağı da belirlenecek ancak bu isme liderler değil, yasama organının kendisi karar verecek. 45 yaşındaki EPP vekili Roberta Metsola'nın 2,5 yıl daha görevde kalması bekleniyor.