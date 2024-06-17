Samanyolu Haber /Gündem / İşte Türkiye’nin en güvenilmeyen yayın kuruluşları: Birinci şaşırtmadı /17 Haziran 2024 14:43

İşte Türkiye’nin en güvenilmeyen yayın kuruluşları: Birinci şaşırtmadı

Oxford Üniversitesi ve Reuters Enstitüsü tarafından hazırlanan 2024 Dijital Haber Raporu'nda 15 medya kuruluşundan en güveniliri NOW olurken; en güvenilmezi A Haber oldu.

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Oxford Üniversitesi ve Reuters Enstitüsü tarafından hazırlanan 2024 Dijital Haber Raporu'nda, Türkiye'de haber kaynaklarına olan güven değerlendirildi. Türkiye'de haberlere olan güvenin yüzde 35'te kaldığı belirtilen raporda, geçtiğimiz yıla kıyasla eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarına ise güvenin arttığı kaydedildi.

Raporda, 'en güvenilen' ve 'en güvenilmeyen' medya kuruluşları da sıralandı. Anket yöntemiyle oluşturulan verilerde, katılımcılara 15 medya kuruluşunun ismi verildi ve bu kuruluşlarda yayınlanan haberlere ne kadar güvendikleri 0-10 ( 0-'hiç güvenilir değil' ve 10-'tamamen güvenilir') skalasında soruldu. Marka ismini duymamış olanlar ise sonuçlardan hariç tutuldu.

Anketin puanlama sisteminin detayları şöyle: 0-4 puan: 'Güvenmiyorum' 5 puan: 'Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum' 6-10 puan: 'Güveniyorum'

Sonuçlar, "Katılımcıların bir markayı güvenilir bulup bulmadıkları öznel yargılarına bağlıdır ve puanlar, temel güvenilirliğin nesnel bir değerlendirmesi değil, kamuoyunun toplamlarıdır" uyarısıyla yayınlandı.

'En az güvenilen'den 'en çok güvenilen'e doğru sıralanan liste şöyle:

1. A Haber: Güven %35, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %17, Güvenmiyorum %48
2. ATV: Güven %36, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %19, Güvenmiyorum %45
3. Sabah: Güven %39, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %21, Güvenmiyorum %40
4. TRT Haber: Güven %45, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %18, Güvenmiyorum %37
5. Hürriyet: Güven %42, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %24, Güvenmiyorum %34
6. Milliyet: Güven %44, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %24, Güvenmiyorum %33
7. Kanal D Haber: Güven %42, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %26, Güvenmiyorum %32
8. Show Tv Haber: Güven %43, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %26, Güvenmiyorum %31
9. CNN Türk: Güven %50, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %21, Güvenmiyorum %29
10. Halk TV: Güven %52, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %19, Güvenmiyorum %29
11. Sözcü: Güven %53, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %20, Güvenmiyorum %27
12. Habertürk: Güven %51, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %23, Güvenmiyorum %26
13. NTV: Güven %52, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %22, Güvenmiyorum %26
14. Cumhuriyet: Güven %54, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %22, Güvenmiyorum %25
15. NOW TV: Güven %60, Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum %16, Güvenmiyorum %25
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