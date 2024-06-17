'Sinan Ateş’in bilgilerini neden gönderdin?' sorusuna tepki çeken cevap: Pankart asmak için...

Demirbaş, amaçlarının Sinan Ateş’in evinin önüne pankart asmak olduğunu ileri sürdü ve şunları söyledi: “Şayet böyle bir şey var ise de bu Sinan Ateş’in ikametinin önüne pankart asma düşüncemizden dolayıdır. Aksi türlüsü mümkün değildir.”





Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş cinayeti gündemde kalmaya devam ediyor.1 Temmuz'da görülecek duruşma öncesi, cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen Tolgahan Demirbaş'ın savcılık ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor.Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu için yargılanan Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş, savcıyı, “Bu olay siyasi mecraya çekilmek isteniyor. Lütfen buna alet olmayın, bu günaha ortak olmayın sayın savcım. Durdu Özer nerede, Durmuş Ali (Kaya) nerede? Onlarla aynı safta durmayın. Onların tehdit siyaseti hesaplaşmadır. Siz onlarla işbirliği içinde olmayın" sözleriyle uyardığı görülmüştü.Demirbaş'ın bu kez de “Sinan Ateş’e ait adres, uçuş kayıt bilgileri ve konum bilgilerini neden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a gönderdiği” sorusuna verdiği yanıt yayımlandı.B Yüzü'nde yer alan habere göre, Demirbaş, bilgileri gönderdiğini kabul etmedi ve “Bilirkişi raporunda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum” dedi.Savcı ile Tolgahan Demirbaş arasında ifadede geçen diyalogdan bir bölüm şöyle:Savcı: Yine Çağlar Zorlu’dan aldığın konum bilgilerini, Kırşehir’de olduğunu, Ahmet Yiğit Yıldırım’a iletmişsin. Bunu hatırlıyor musun?Demirbaş: Bunu hatırlamıyorum. Çağlar Zorlu’yla kafe ortamında bir kere oturdum. Samimi bir arkadaşım değildir. Bir sohbet içerisinde bir bilgisayar programından bir telefon numarasını girip o insanın yerini öğrenebildiğini söyledi bana. Ben de kendisine “hadi bak bakalım bu adam nerede” dedim. Buradaki niyetimiz de pankartı boşuna asmamak istememizdi.Savcı: Ahmet Yiğit Yıldırım bir konuşmada “Sinan Ateş Türkiye’ye giriş yaptı mı” diye sorarak bilgi toplamanı istemiş. Hatırlıyor musun?Demirbaş: Hatırlamıyorum. Şayet sormuş ise de pankart asılmak istenmesiyle ilgilidir. Başka bir şey söz konusu değildir.