Samanyolu Haber /Ekonomi / Tarihi açıklandı: Benzin ve motorine bir indirim daha! /06 Mayıs 2024 10:45

Tarihi açıklandı: Benzin ve motorine bir indirim daha!

Petrol ve döviz fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Gelen son habere göre, benzin ve motorine indirim geleceği bildirildi.

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorine indirim geleceği bildirildi.

Hayat pahalılığı artarken, yurttaşların gözü Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Gelen son bilgiye göre, Salı geceden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim gelmesi bekleniyor.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM NE?

İstanbul

Benzin: 43,98 TL

Motorin: 41.39 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 44,87 TL

Motorin fiyatı: 42,32 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 45,11 TL

Motorin fiyatı: 42,57 TL

LPG'nin litresi İstanbul'da 20.97 TL'den Ankara'da 20.87, İzmir'de ise 20.51'den satılıyor.
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