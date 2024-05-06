Tarihi açıklandı: Benzin ve motorine bir indirim daha!

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM NE?





Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorine indirim geleceği bildirildi.Hayat pahalılığı artarken, yurttaşların gözü Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarına çevrildi.Gelen son bilgiye göre, Salı geceden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim gelmesi bekleniyor.İstanbulBenzin: 43,98 TLMotorin: 41.39 TLAnkaraBenzin fiyatı: 44,87 TLMotorin fiyatı: 42,32 TLİzmirBenzin fiyatı: 45,11 TLMotorin fiyatı: 42,57 TLLPG'nin litresi İstanbul'da 20.97 TL'den Ankara'da 20.87, İzmir'de ise 20.51'den satılıyor.