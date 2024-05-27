Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan 'business' kriziyle ilgili açıklama

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının, Türkiye Hava Yolları'na uçak tepkisi sonrasında, Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan açıklama geldi.



Milletler Ligi maçları nedeniyle ABD'ye giden Filenin Sultanları, 13 saat sürecek uçuş için ekonomi bölümünden yer ayrılmasına tepki gösterdi. Milli yıldız Ebrar Karakurt, "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi" ifadelerini kullanırken, kaptan Eda Erdem, "13 saatlik ABD uçuşu başlasın. Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" paylaşımını yaptı.



Türkiye Voleybol Federasyonu, tartışmaların ardından bir açıklama yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:



Kamuoyunun Bilgisine



2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere A Milli Kadın Voleybol takımı sporcularımız ve teknik ekibimiz bugün ABD’ye uçak yolculuğu gerçekleştirmektedir. Söz konusu uçuş hakkında THY yetkilileri tarafından federasyonumuza karşı ifadeler içeren, gerçeği yansıtmayan açıklamalar sebebi ile kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir.



Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır. Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17.05.2024 tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir.



THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır.



THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır.



Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17.05.2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir.



Saygılarımızla,

Türkiye Voleybol Federasyonu



THY'NİN AÇIKLAMASI



Yaşanan olay üzerine THY Basın Müşaviri Yahya Üstün şu açıklamayı yapmıştı:



"Bu tür organizasyonları sponsor olduğumu kurum ya da federasyon yapıyor. Biz voleybol federasyonuna sadece sponsoruz ve bilet veriyoruz. Eğer bana 3 gün kala 5 gün kala business talep ile gelirseniz olmaz. Busines classta 30 kapasite var. Biletler 364 gün önce satışa açılıyor. Ben bilet sattığım yolcuya in diyemem ve 3 gün kala ben 20 kişiyi businessta nasıl uçuracağım? Bu talep ile gelirsen yardımcı olamam."



"BU KADAR VURULUR MU?"



"Bu sene voleybol federasyonu ile 3 hafta önce yeni sözleşme yaptık ve bütçeyi 3 kat artırdık. Türk voleybolunu ve Türk sporuna bu kadar destek olan ve Türkiye’deki en büyük tek kuruma bu kadar vurulur mu? Bu kadar saldırmak insafsızlık değil mi? "



"BANA BİR TALEP GELMEDİ"



"Ayrıca koltukları kendileri seçmişler. Talebinizi var mı diye sorduk 'yok' deyip uçağa binmişler. Her sponsorluğun kendi bütçeleri var, bize talep ediyorlar ve yardımcı oluyoruz. Bana bir talep gelmedi, nasıl yardımcı olayım? Bakın Dallas’a git gel çok maliyetli. Geçen sene Japonya’ya gittiler ve businessta yardımcı olduk. Operasyon yoğunluğu var nasıl yardımcı olacaksın?"