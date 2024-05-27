Otomobil hırsızları ünlü oyuncuyu öldürdü

General Hospital dizisinin yıldızı Johnny Wactor'ın Los Angeles'ta gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği açıklandı. ABD'de çok sevilen dizide yer alan Wactor'ın arabasından pahalı bir parça çalmaya çalışan 3 maskeli hırsızla karşılaştığı sırada vurulduğu belirtildi.



Sabah saatlerinde şehir merkezinde yaşanan olayda Wactor'un hastaneye kaldırıldığı fakat daha sonra bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtilirken saldırganların ise daha sonra bir araçla kaçtığı duyuruldu.



2020 ile 2022 yılları arasında General Hospital'ın 164 bölümünde yer alan Brando Corbin karakterini canlandıran Wactor daha sonra birçok yapımda yer almıştı. Wactor'un ölümünden sonra dizinin yayınlandığı ABC kanalı sosyal medya platformu X'te, "Bütün General Hospital ailesi Wactor'un zamansız gidişinden dolayı çok üzgün. Çok özel biriydi ve onunla çalışmak çok keyifliydi" açıklamasını yaptı.