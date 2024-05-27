Belediye başkanı ölü babasıyla konuşmak için kamunun parasını harcadı

Fransa’nın güneyinde Akdeniz kıyısındaki Agde kasabası, son günlerde kamuoyunun ilgiyle takip ettiği bir skandalla sarsılıyor.



BBC'nin haberine göre, eski bir gizli servis görevlisi ve polis memuru olan Belediye Başkanı Gilles d'Ettore ve kasabada meşhur olan falcı Sophia Martinez, haklarında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında hapse atıldı. Falcı kadın, belediye başkanını dolandırmakla; belediye başkanı da kamu kaynaklarını harcadığı için yolsuzlukla suçlanıyor.



Martinez ölülerle konuşabildiğini söyleyerek ün kazandı. Belediye başkanı da ondan kendisini ölen babasıyla görüştürmesini istedi. Martinez’in ruh çağırma seansları sırasında sesi aniden değişiyor ve belediye başkanının babasının tonuna bürünüyordu.



YILLARCA MANİPÜLE ETTİ



Falcı kadının geçen dört sene boyunca belediye başkanını şahsen ve telefonla manipüle ettiği iddia ediliyor. Belediye Başkanı d'Ettore, Martinez ve ailesi için Polinezya ve Tayland da dahil olmak üzere lüks tatiller için kamu fonlarından ödeme yapmakla suçlanıyor.



İddialara göre belediye başkanı, falcının ailesinden birkaç kişiyi belediye meclisinde işe almış ve kadının evini de yenilemiş.



Belediye başkanının avukatı Jean Marc Darrigade, “Bu çılgınca bir hikaye. İnanılmaz bir şey çünkü siyasetin içinde, belediye başkanı ve eski milletvekili olan çok zeki bir adamınız var. Ve böyle bir adamın bir kadın tarafından manipüle edilebileceğini fark ediyorsunuz" diyor. Avukat, “Onda zihinsel bir zayıflık buldu ve bunu kişisel çıkarları için kullandı. Dolandırıldığını kabul etmesi uzun zaman aldı” diye konuştu.



Kasaba halkının bir kesimine göre ise d'Ettore, falcı kadına aşık olmuş olabilir.



Bu arada Martinez, sadece kadınların kaldığı hapishane koğuşunda kendisini cadılıkla suçlayan mahkumlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra hücreye alındı.