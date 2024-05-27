Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı: Açık ara şampiyon oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu geride kaldı.



Üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray, 102 puanla ligi birinci bitirdi ve 24. kez lig şampiyonluğu sevincini yaşadı.



Fenerbahçe ise ligi 99 puanla 2. bitirdi.



Borsa'da ise şampiyon açık ara Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlilerin hisseleri yaklaşık yüzde 10 yükseldi.



Investing verilerine göre Fenerbahçe hissesinin fiyatı 10,70 TL artışla 118,20 TL’ye çıkarken, bu yıl toplamda 31,6 değer kazanmış oldu.



Galatasaray’ın ise şampiyonluk sonrası hissesi yüzde 1 artış gösterdi. Sarı kırmızlıların hisse fiyatı 9,33 TL.