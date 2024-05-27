24 yıl sonra ilk: Fransa Cumhurbaşkanı Macron resmi ziyaret için Almanya'da

Gazete Duvar'dan aktarılan habere göre, Macron, Bellevue Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından karşılandı. Macron, ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu resmi ziyaret, Avrupa için kilit öneme sahip bir anda gerçekleşiyor" dedi. Rusya-Ukrayna savaşı da dahil bir dizi zorluğa işaret eden Macron, "Avrupa'da bir emperyalist arzu ile karşı karşıya olmak durumundayız. Bu, Franko-Alman ilişkisinin geliştirilmesini öngörüyor" değerlendirmesinde bulundu.







Berlin'deki Jacques Delors Enstitüsü'nden Yann Wernert, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, "Alman-Fransız ilişkisinde gerilimler var ama bu kısmen bazı zor konularla uğraşmalarından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı. Wernert, her iki ülkenin de Avrupa Birliği'ni (AB) doğuya doğru genişletme konusunda hemfikir olduğuna işaret etti. Avrasya'da Avrupa Grubu platformu genel direktörü Mujtaba Rahman ise söz konusu ziyaretin 'ilişkilerin işlediğini göstermek için en yüksek düzeyde yapılan bir girişim' olduğunu söyledi, "Ancak hâlâ AB'ye ilişkin büyük sorular konusunda temel boşluklar bulunuyor" dedi.







Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'ya yapacağı üç günlük resmi ziyaret kapsamında 26 Mayıs Pazar günü başkent Berlin'e gitti. Macron'un Dresden ve Münster kentlerini de ziyaret etmesi beklenirken, bu, bir Fransa Cumhurbaşkanı'nın son 24 yıl içinde Almanya'ya yaptığı ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti.Almanya'da, Fransa'dakinden farklı olarak büyük ölçüde 'törensel' bir rolü bulunan Cumhurbaşkanı Steinmeier de Ukrayna savaşı, Gazze'deki savaş ve ABD'deki Başkanlık seçimine atıfta bulunarak, Almanya ve Fransa'nın birlikte çalışmaları halinde Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı jeopolitik güçlüklerin üstesinden gelebileceğini söyledi.Steinmeier ile görüşen Macron, kendisine eşlik eden eşi Brigitte Macron ile Berlin'in simge mekanlarından Brandenburg Kapısı boyunca, Berlin Belediye Başkanı Kai Wenger ile yürüyüp, ardından doğudaki Dresden kentine gidecek. Dresden'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında düzenlenen bombardımanda yerle bir olan Frauenkirche Kilisesi önünde bir konuşma yapacak olan Macron, bunun sonrasında salı günü Münster kentine geçecek.