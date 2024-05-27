Samanyolu Haber /Dünya / Bölge diken üstünde: İsrail-Mısır sınırında çatışma çıktı! /27 Mayıs 2024 17:02

Bölge diken üstünde: İsrail-Mısır sınırında çatışma çıktı!

İsrail basınına göre, Mısır ile İsrail askerleri arasında Refah Sınır Kapısı bölgesinde çatışma çıktı.

SHABER3.COM

Refah Sınır Kapısı'nda Mısır ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktığı iddia edildi.

İsrail merkezli Channel 14''ün haberinde İsrail ordusunun, Mısır birliklerinin ateşi sonucunda karşı uyarı ateşi açtığı belirtildi.

Haberde "Askeri sansür gereğince  Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında yaşanan olayla ilgili bilgilerin silindiği" aktarıldı. 

İsrail medyası, Tel Aviv ile Kahire arasındaki mevcut gerilimi artırabilecek bu olağandışı olayın, dün gece İsrail'in Refah'ın kuzeybatısındaki Filistinlileri bombalamasının ardından gerçekleştiğini yazdı.

İSRAİL HÜKÜMETİ SANSÜRLEDİ
Çatışmadan kısa süre sonra, İsrail’e bağlı tüm yayın organları haberi yayından kaldırdı. İddiaya göre, İsrail hükümeti ‘askeri sansür kararı’ kapsamında konuyla ilgili tüm bilgileri yayın organlarından kaldırdı. Sansür, kısa süre sonra kaldırıldı.

'2 ASKER ÖLDÜ' İDDİASI
İsrail’in resmi haber ajansı KANN, haberi doğruladı ve 1 Mısırlı askerin öldürüldüğünü duyurdu. Daha sonra ise ölen asker sayısının 2'ye çıktığı iddia edildi. 

İsrail güçleri olayla ilgili olarak "Birkaç saat önce Mısır sınırında bir silahlı çatışma yaşandı, olay soruşturma altında, Mısır tarafıyla diyalog sürüyor" açıklamasını yaptı.


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