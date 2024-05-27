SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





İngiliz istihbaratının iddiasına göre bu güçlerin çoğunluğu, özellikle Suriye, Libya, Burkina Faso ve Nijer gibi ülkelerde savaşan eski Wagner PMC'nin veteranları.





İngiltere Savunma Bakanlığı'nın istihbarat raporuna göre, Rusya, Kharkov bölgesindeki bir saldırı için daha önce Wagner PMC'de savaşan 2 binden fazla askeri ve subayı Afrika'dan transfer etti. Rusya'nın, Afrika'daki askeri varlığını azaltarak Ukrayna'daki faaliyetlerini artırdığına inanılıyor.





Rusya'nın, Afrika'dan Ukrayna sınırına bu birimleri yeniden konuşlandırarak saldırıya hazırlandığına dair kesin kanıtlar bulunuyor.

Bu birimler arasında deneyimli paralı askerlerin yanı sıra düzenli ordu subayları da bulunuyor. Bu hamle, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını yoğunlaştırmak için Afrika'dan tahsis ettiği kaynakları yeniden yönlendirdiğini de gösteriyor. İstihbarat verilerine göre, Storm-Z savaşçıları da bu operasyona katılarak Harkov bölgesine yönelik saldırıya destek sağlıyor.





Kremlin yönetiminin, son yıllarda Afrika ülkelerinde hem yatırım hem de etkinlik olarak daha aktif hale geldiği ve farklı ülkelerde askeri ve güvenlik konularında ikili işbirliği yaptığı biliniyor.