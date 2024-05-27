Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne Play-off etabından, Sarı lacivertlileri se 2. ön eleme turundan girmeye hak kazandı.





Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu geride kaldı.Galatasaray, 102 puanla ligi birinci bitirdi ve 24. şampiyonluğunu kazandı.Fenerbahçe ise ligi 99 puanla 2. bitirdi.Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri ise belli oldu.Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakipleri şöyle:Partizan(Sırbistan)Lugano (İsviçre)Şampiyonlar Ligi'ne Play-off'tan girecek Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise şu şekilde:Dinamo Zagreb(Hırvatistan)Kızılyıldız(Sırbistan)PAOK(Yunanistan)Maccabi Tel Aviv(İsrail)Ferencvaros(Macaristan)