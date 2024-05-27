Papua Yeni Gine'de toprak kayması: Can kaybı artıyor

Papua Yeni Gine'de Cuma günü meydana gelen şiddetli toprak kaymasının 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açmış olmasından endişe ediliyor. Kuzeydeki Enga eyaletinde meydana gelen heyelan binalarda ve tarım arazilerinde ciddi tahribata yol açtı. Yetkililer, 150'den fazla evin toprak altında kaldığını, yaklaşık 250 evin ise boşaltıldığını duyurdu. Açıklamada en az bin 250 kişinin barınaksız durumda kaldığına işaret edildi.



DW Türkçe'de yer alan habere göre toprak kaymasının ülkenin dağlık bölgesinde, ulaşımın güçlükle yapılabildiği bir köyde meydana gelmesi arama ve kurtarma çalışmalarını zorluyor.



Yetkiler, toprak altında kalanların sağ olarak çıkarılacağına dair umutların giderek zayıfladığını belirtiyor.



Birleşmiş Milletler’den (BM) Pazar günü yapılan açıklamada bölgede 670'den fazla kişinin öldüğünün tahmin edildiği belirtilmişti.



Tehlike sürüyor



Afet Yönetim Merkezi heyelanın hafif şiddette de olsa hareket halinde olmasının kurtarma ekipleri ile hayatta kalanlar için tehlike oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.



Savunma Bakanlığı yönetimindeki kurtarma ekipleri felaket mahalline ulaştı. Ancak, acil olarak ihtiyaç duyulan ağır ekipman, toprak yığınlarının ana yolu kapatması nedeniyle gecikmeli olarak ulaştırılabildi. İlk kepçe Pazar akşamı bölgeye ulaştı.



Kurtarma çalışmalarının günler sürmesi bekleniyor. Bölgeye gıda ve su dağıtımı için de hazırlıklar yapılıyor.



Sosyal medya kanallarında paylaılan görüntülerde köylülerin kazma, kürek veya çıplak ellerle toprağı kazarak yakınlarını çıkarmaya çalıştıkları görülüyor.



Care International'ın Bölgedeki Direktörü Justine McMahon Pazartesi günü ABC televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Evler yaklaşık sekiz metre yüksekliğinde bir toprak tabakasının altında kalmış durumda. Çok fazla toprak ve enkazın kaldırılması gerekiyor" dedi.



McMahon, bölgede yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığını söyledi.