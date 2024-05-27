Samanyolu Haber /Dünya / Stoltenberg: Ukrayna, Rusya'yı Batı silahlarıyla vurma hakkına sahip /27 Mayıs 2024 12:29

Stoltenberg: Ukrayna, Rusya'yı Batı silahlarıyla vurma hakkına sahip

Jens Stoltenberg, The Economist'e verdiği röportajda Ukrayna'nın Batıdan tedarik ettiği silahlarla Rusya topraklarını vurma hakkına sahip olması gerektiğini söyledi.

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SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Ukrayna’nın kendini savunma hakkı var. Ve buna Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılar da dahildir” dedi. NATO İttifakının Ukrayna'ya kara birlikleri gönderme niyetinde olmadığını da sözlerine ekledi.

The Economist, Jens Stoltenberg'in, ABD'nin bu konudaki tutumu nedeniyle Rusya'nın elde ettiği "asimetrik avantajın çok iyi farkında olduğunu" belirtiyor. Röportajda Stoltenberg, 14 Mayıs'ta Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerinin Ukrayna'yı hedef alan Rus füzelerini ve İHA'larını vurmasına izin verilmesi çağrısında bulunan eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in sözleri hakkında da yorum yaptı.
Jens Stoltenberg, "Çatışmanın tarafı olmayacağız" diye yanıtladı.

Ayrıca NATO'nun hâlâ Ukrayna'yı destekleme ve ittifakın bunu Rusya ile tam ölçekli bir çatışmaya dönüştürmemesini sağlama konusunda kararlı olması nedeniyle ittifakın Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını da vurguladı.

22 Mayıs'ta 13 Amerikalı kongre üyesinden oluşan bir grup, Pentagon şefi Lloyd Austin'e Ukrayna'nın Rus topraklarına Amerikan silahlarıyla saldırmasına izin verilmesi önerisiyle başvurdu. Kongre üyeleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephede kötüleşen durumunun böyle bir ihtiyaca yol açtığına inanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, bu tür çağrıların "son Ukraynalıya kadar çatışmaların devamı ve krizi kışkırtmayı" hedeflediğini söyledi.

New York Times (NYT), kaynaklara atıfta bulunarak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in geçen hafta Kiev'e yaptığı ziyaretin ardından yasak konusundaki tutumunu değiştirdiğini yazdı. 22 Mayıs'ta Antony Blinken, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik Batı silahlarıyla yapılacak saldırılara ilişkin kararları bağımsız olarak alması gerektiğini kamuoyuna açıkladı.
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