Samanyolu Haber /Dünya / Biden ve Şi Jinping, Ukrayna Zirvesine Katılmayacak /27 Mayıs 2024 12:32

Biden ve Şi Jinping, Ukrayna Zirvesine Katılmayacak

ABD Başkanı Joe Biden’in ve Çin Devlet Başkanı Şi Jimping’in İsviçre’de yapılması planlanan Ukrayna zirvesine katılmayacakları belirtildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA


Biden, ABD başkanlık seçim kampanyasına bağış toplama etkinliği nedeniyle İsviçre'deki Ukrayna konulu barış zirvesini kaçıracağı iddia edildi.

Bloomberg'e göre, Çin liderliğinden de İsviçre'deki zirveye katılım olmayacak. Çin, uzun süredir müzakere sürecinde kilit bir figür olarak görülüyordu. Çinli yetkililer, "tüm tarafların eşit katılımıyla zamanında bir barış konferansı düzenlenmesini" desteklediklerini belirttiler. Ancak, Pekin'in Moskova ile yakın ilişkiler sürdürmesi nedeniyle İsviçre'deki zirvede yer almayacak.

Biden, bağış toplama etkinliğine katılacak

Bloomberg'in haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Ukrayna konulu barış zirvesine katılmayacaklar. Biden, Kaliforniya'da düzenlenecek bir bağış toplama etkinliğine katılacak. Bu etkinlikte aktörler George Clooney, Julia Roberts, TV sunucusu Jimmy Kimmel ve eski Başkan Barack Obama gibi isimler yer alacak.

Biden'ın bu kararı, yaklaşan seçimler öncesinde kampanya bağışlarına olan ihtiyacını ve rakibi Donald Trump'ın popülaritesi karşısında duyduğu endişeyi yansıtıyor. Nisan ayında Trump'ın kampanya için toplanan fon miktarında Biden'ı geride bıraktığı ve Biden'ın daha fazla fon toplama ihtiyacının arttığı belirtiliyor.

Zirveye Katılacak Liderler ve Rusya'nın Tutumu

İsviçre'deki barış zirvesine yaklaşık 100 ülkenin katılması bekleniyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida gibi G7 ülkelerinin liderleri zirvede yer alacak.

Biden'ın kampanya etkinliği nedeniyle barış zirvesine katılamaması, yaklaşan seçimler öncesinde ABD iç politikasının uluslararası diplomasi üzerindeki etkisini gösteriyor. 

Çin'in de katılmayacağı zirve, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış sürecinin karmaşıklığını ve tarafların birbirine karşı duyduğu güvensizliği yansıtıyor. Zirvenin sonuçları ve liderlerin aldığı tutumlar, Ukrayna'daki çatışmanın geleceği için önemli olacak.

Rusya'yı zirveye davet edilmedi

Rusya şu ana kadar İsviçrede düzenlenen zirveye davet edilmedi.
Kremlin, davet edilse bile zirveye katılmayacağını defalarca açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsviçre'nin Ukrayna konusundaki müzakereler için uygun bir yer olmadığını ve tarafsızlığını kaybettiğini söyledi. Ayrıca, konferansın Ukrayna'nın barış planına odaklanacağını ve bu planın Rusya tarafından kabul edilemez bulunduğunu belirtti.
Ukrayna'nın barış formülü, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması gibi maddeleri içeriyor.
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