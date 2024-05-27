Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını umursamadı: 3 günde ölüm saçtılar /27 Mayıs 2024 12:33

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını umursamadı: 3 günde ölüm saçtılar

Cuma günü Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in saldırılarını durdurması yönünde karar alsa da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası tepkilere kulağını tıkamaya devam ediyor.

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Sözcü'de yer alan habere göre Uluslararası Adalet Divanı Cuma günü İsrail'in Gazze'nin Refah kentindeki askeri operasyonlarını, saldırılarını ve diğer faaliyetlerini acilen durdurması gerektiğine hükmetti. 2'ye karşı 13 oyla alınan karara gerekçe olarak, İsrail'in askeri faaliyetlerinin Filistin halkı için "acil risk" teşkil etmesi gösterildi.

Fakat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyunun tepkilerinden sonra gelen Uluslararası Adalet Divanı'nın hükmüne adeta kulaklarını tıkadı. Mahkeme, İsrail'den Gazze'deki askeri operasyonlarını durdurmasını, bölgeye insani yardımların girişi için Refah Sınır Kapısı'nı açmasını, soruşturma ve inceleme yapacak heyetlerin Gazze'ye girişine izin verilmesini talep etti.

Aradan geçen 3 günde, İsrail durmak bir yana adeta bölgedeki sivillere daha da saldırdı...

İŞTE ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NIN KARARINDAN SONRA İSRAİL'İN YAPTIKLARI

- Cumartesi günü Refah'a saldırılar devam etti. İsrail güçleri eş-Şabura kampını ve Kuveyt Hastanesi'ne yakın alanlara saldırdı.

- Pazar sabahı İsrail ordusu, Refah'a saldırmaya devam etti ve Hirbet el-Edes bölgesinde en az 6 kişiyi öldürdü.

- Haber ajansı Wafa, Pazar günü İsrail'in Refah'ın merkezine düzenlediği bir hava saldırısında en az 1 kişinin öldüğünü ve çok sayıda insanın da yaralandığını duyurdu.

- Pazar gecesi, İsrail Refah'ta güvenli bölge olarak belirlenen ve yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadır kampını bombalayarak 40 Filistinlinin ölümüne neden oldu.
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