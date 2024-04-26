Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn'e 5 yıllık Schengen vizesi /26 Nisan 2024 12:34

AB'den Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn'e 5 yıllık Schengen vizesi

Avrupa Komisyonu ile Körfez İşbirliği Konseyi'nin stratejik toplantılarından 'beş yıllık ve çoklu girişli' Schengen vizesi çıktı. Körfez'den yatırım çekmek isteyen AB, üç ülkenin vatandaşlarına vize dağıtacak.

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Körfez ülkelerinden yatırım çekmek isteyen Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn vatandaşlarına yönelik vize kurallarını yumuşattı. Kararın, Türkiye'den yapılan çok sayıda Schengen vizesi başvurusunun retle karşılaştığı bir dönemde alınması dikkat çekti.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu üç Körfez ülkesinden yapılan başvurularda beş yıllık ve çoklu girişli vize verilmesi öngörülüyor. Buna, ilk kez yapılan başvurular da dahil edilecek.

'İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK'

AB'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Avrupa ile Körfez ülkelerinin ilişkilerini güçlendireceğini söyledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gazetecilere konuşan Farnaud, yeni Schengen kurallarını "insanlar arasında birebir ilişkiyi teşvik etmek ve AB ile Körfez İşbirliği Konseyi vatandaşları arasındaki temasları kolaylaştırmak" açısından "önemli bir adım" diye niteledi.

Farnaud, vize başvurularında sürecin aynı olacağını ama beş yıllık süre ile çoklu girişin Schengen bölgesindeki 29 üyeye seyahatin önünü açacağını belirtti. AB yetkilisi, söz konusu değişikliğin arka planında "Körfez bölgesi ile Avrupa arasındaki stratejik ilişkilerin bulunduğunu" ekledi.

'SUUDİLER ÖZELLİKLE MEMNUN'

Üye devletlerin Avrupa Konseyi'nden gelecek bildirim sonrasında kararın yürürlüğe sokacağını belirten Faraud, "Bildiğimiz kadarıyla bu bildirim de çarşamba günü gönderildi. Dolayısıyla, teknik bir gerekçe olmadığı sürece, üye devletler artık bu vizeleri verebilir" dedi.

ELEKTRONİK VİZE DE YOLDA

Farnaud, "Bu konuda çalışmış olmaktan çok mutluyum ve şunu söylemeliyim ki, özellikle Suudi Arabistan'dan olmak üzere çok olumlu yanıtlar aldım. Bunun çok iyi bir haber olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. AB'nin aynı zamanda elektronik vize üzerinde de çalıştığını ekleyen Farnaud, "Ama bu biraz zaman alacak. Teknik konularda üye devletlerin kararlarını gerektirdiği için ne kadar süreceğini söyleyemem. Dolayısıyla olacak ama zaman alacak" ifadelerini kullandı.


Körfez İşbirliği Konseyi'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Katar gibi diğer üyelerine AB'de farklı bir vize rejimi uygulanıyor. BAE vatandaşlarının Schengen bölgesine seyahat etmek için vize alması gerekmiyor.
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