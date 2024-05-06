Samanyolu Haber /Gündem / MHP, yandaş yazar Selvi'nin yargılanmasını istiyor /06 Mayıs 2024 16:44

MHP, yandaş yazar Selvi'nin yargılanmasını istiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, isim vermeden Abdülkadir Selvi'ye yüklendi. Yıldız isim vermeden, yandaş yazarın yargılanması çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

MHP yönetimi, AİHM kararlarına rağmen cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala başta olmak üzere Gezi tutuklularının yeniden yargılanıp serbest bırakılması çağrısı yapan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'yi hedef göstermeye devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugün isim vermeden yaptığı bir paylaşımda, "bir davayı etkilemeye çalışmanın suç olduğunu" belirterek, "Cumhuriyet savcılıkları tarafından resen soruşturma açılması gerektiğini" yazdı.

Saray'a yakın köşe yazarı Selvi'nin bir kez daha Osman Kavala'nın bırakılması çağrısı yapması üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "yargı sürecini etkilemeye çalışanlara" karşı savcıları harekete geçmeye çağırdı.

Halktv.com'da yer alan habere göre Abdülkadir Selvi'nin Osman Kavala'yla ilgili yazılarına MHP'den tepkiler gelmeye devam ediyor. MHP'li Feti Yıldız isim vermeden Selvi'yi hedef göstererek yargıya baskı uygulandığını iddia etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinde gündeme gelen Gezi Davası tutukluları ve Osman Kavala'nın durumuyla ilgili tartışmalara, MHP de dahil oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Bir davada sanıkların, katılanların veya mağdurların leh veya aleyhine yargı görevi yapanlara emir vermek veya baskı yapmak veya nüfuz icra etmek, yargı görevleri yapanları ne suretle olursa olsun etkilemeye teşebbüs etmek suçtur" dedi.
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