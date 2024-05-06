Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'yi heyecanlandıran iddia: Ali Koç dünyaca ünlü teknik adamla anlaştı /06 Mayıs 2024 16:35

Fenerbahçe'yi heyecanlandıran iddia: Ali Koç dünyaca ünlü teknik adamla anlaştı

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İsmail Kartal ile yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü. Bu kapsamda Sarı-Lacivertli takımın başkan Ali Koç dünyaca ünlü teknik adam anlaşma sağladığı belirtildi.

SHABER3.COM

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-Lacivertli kulüpte, sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi bitecek teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması gündeme geldi. Başkan Ali Koç'un tekrar aday olması durumunda ise dünyaca ünlü bir teknik direktörü takımın başına getireceği öne sürüldü.

MOURINHO İLE SÖZLÜ ANLAŞMA
Bu anlamda Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 61 yaşındaki teknik direktör Jose Mourinho ile sözlü anlaşmaya vardı. Ali Koç, görevine devam ederse Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

MOURINHO DA BU TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Koç, gelecek sezona da iddialı bir kadro ile giriş yaparak takımı Jose Mourinho'ya emanet etmek istiyor. 61 yaşındaki teknik adamın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da kalmak istediği için reddettiği ve Sarı-Lacivertli ekip ile yeni bir sayfa açabileceği ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe'yi heyecanlandıran iddia: Ali Koç dünyaca... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:55:48