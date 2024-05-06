Fenerbahçe'yi heyecanlandıran iddia: Ali Koç dünyaca ünlü teknik adamla anlaştı

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-Lacivertli kulüpte, sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi bitecek teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması gündeme geldi. Başkan Ali Koç'un tekrar aday olması durumunda ise dünyaca ünlü bir teknik direktörü takımın başına getireceği öne sürüldü.







MOURINHO İLE SÖZLÜ ANLAŞMA

Bu anlamda Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 61 yaşındaki teknik direktör Jose Mourinho ile sözlü anlaşmaya vardı. Ali Koç, görevine devam ederse Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.







MOURINHO DA BU TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Koç, gelecek sezona da iddialı bir kadro ile giriş yaparak takımı Jose Mourinho'ya emanet etmek istiyor. 61 yaşındaki teknik adamın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da kalmak istediği için reddettiği ve Sarı-Lacivertli ekip ile yeni bir sayfa açabileceği ifade edildi.

