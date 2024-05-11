21 yıl sonra bir rüya gerçek oldu

Aynı gün içerisinde Venezia'nın, küme düşme hattındaki Spezia'yı 2-1 mağlup etmesi, Como'nun Serie B'deki ikinci ve üst lige otomatik yükselme pozisyonunu garantilemesine yardımcı oldu. Bu sonuç, Como'nun Serie A'ya çıkışını kesinleştirdi.





Kulüp, 2017-18 sezonunda yaşanan bir başka iflasın ardından tekrar dördüncü lige dönme zorunluluğuyla karşılaştı.





Como'nun bu sıra dışı yükselişi, futbol dünyasında nadir rastlanan bir başarı öyküsü olarak kayıtlara geçti.





57 yaşındaki Wise, Como'nun Serie A'ya yükselmesini garantileyen sezonun son maçında, Leicester City'nin forveti Jamie Vardy ile birlikte maçı tribünden takip etti. Wise'ın tecrübesi, Como'nun stratejik planlamasında önemli bir rol oynadı.





Como Futbol Kulübü, 21 yıl sonra Serie A'ya dönüş yaparak uzun bir bekleyişin sonuna geldi. 2023-24 sezonunun final maçında Cosenza ile 1-1 berabere kalan Como, Serie B'den yükselmeyi başardı.Maçın 30. dakikasında Gennaro Tutino, Cosenza adına sahneye çıkarak sezonun 20. golünü Como'nun kalesine gönderdi ve takımını öne geçirdi. Ancak, ikinci yarıda yaşanan bir penaltı pozisyonu maçın kaderini değiştirdi. Andrea Meroni'nin Patrick Cutrone'ye yaptığı müdahale sonucu kazanılan penaltıyı 75. dakikada Simone Verdi gole çevirdi ve Como'ya değerli bir puan kazandırdı.Osian Roberts yönetimindeki Como, bu başarıyla İtalya'nın zirve liginde yer alacak ilk Galli teknik direktör olma ünvanını elde etti.Kulüp, iflastan iki kez kurtulduğu son yirmi yılın ardından, altı sezonda üçüncü kez yükselme başarısını gösterdi ve 2003'ten bu yana ilk kez İtalyan futbolunun en üst düzeyinde mücadele etme fırsatı bulacak.Como Futbol Kulübü'nün, 2018-19 sezonunda dördüncü ligde mücadele ederek profesyonel olmayan liglerden Serie A'ya kadar yükselişinin hikayesi, gerçek bir futbol mucizesini anlatıyor.2003 yılında İtalya'nın en üst ligindeki yerini kaybettikten sonra, bir dizi sportif ve finansal krizle boğuşan kulüp, en alt seviye olan Serie D'ye kadar düşmüş oldu.Zorlu yılların ardından Como, 2015'te Serie B'ye yükselme başarısı gösterdi fakat takip eden sezon bu ligde kötü bir performans sergileyerek, Serie C'ye düşüşünü engelleyemedi.Ancak, kulübün kaderi Nisan 2019'da İngiltere merkezli medya ve eğlence şirketi SENT Entertainment tarafından satın alınmasıyla değişti.Yeni yönetim altında Como, gösterdiği üstün performansla dikkat çekti ve 34 lig maçından 28'ini kazanarak, sadece bir mağlubiyetle üçüncü lige yükselmeyi kısa sürede garantiledi.2019-20 sezonunu Serie C'de orta sıralarda tamamlayan Como, 2020-21 sezonunda gösterdiği başarılı performansla lig şampiyonu olarak bir kez daha terfi etti ve üç sezon içerisinde ikinci kez yükselme başarısına ulaştı.Como Futbol Kulübü'nün yakın tarihindeki dönüşüm, eski İngiltere milli futbolcusu ve Premier Lig'de Chelsea, Wimbledon, ve Millwall formaları giymiş olan Dennis Wise'ın katkılarıyla daha da belirginleşti.Wise, SENT Entertainment tarafından Como'nun yönetimini devralmasının ardından sportif direktörlük görevine getirildi ve danışmanlık yapmaya devam etti.Como, sadece bir eski Premier Lig oyuncusuyla sınırlı kalmayıp, 2022 yazında eski İspanyol milli oyuncusu ve Arsenal ile Barcelona'nın eski yıldızı Cesc Fabregas'ı da kadrosuna dahil etti.2010 Dünya Kupası şampiyonu olan Fabregas, takımın Serie A'daki mücadelesinde 17 maça çıkarak Como'nun sezonu 13. sırada tamamlamasına katkıda bulundu.Fabregas'ın ardından Arsenal ve Fransa'nın efsanevi oyuncusu Thierry Henry de Como'ya geldi. Henry, Fabregas gibi kulübün ortaklarından biri oldu.Fabregas, oyunculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe adım attı ve Como'nun 19 yaş altı takımıyla bir süre geçirdikten sonra geçtiğimiz yıl kasım ayında A takımın geçici teknik direktörlüğüne getirildi.UEFA antrenörlük lisansı olmadığı için Cesc Fabregas, geçici olarak teknik direktörlük görevinden ayrıldı ve yerine eski Galler ve Crystal Palace yardımcı antrenörü Osian Roberts getirildi.Roberts'ın liderliğinde Como, 21 maçta 12 galibiyet elde ederek, yirmi yıldan fazla bir süredir beklenen Serie A'ya yükselme başarısını gösterdi.Osian Roberts, BBC Sport Wales'e yaptığı açıklamada bu başarının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Aralık ayında göreve başlayan Galli teknik adam, "Amacımız, önümüzdeki sezon için sağlam bir temel atmak ve mümkünse yükselmekti. Oyuncularımızın ve ekibimizin gösterdiği uyum ve performans, övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Özellikle asistan menajer Cesc Fabregas'ın katkılarına değinmeden geçemem. Hedefimize ulaşmış olmamız, gerçekten bir rüyanın gerçekleşmesi anlamına geliyor" dedi.