Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a açık çek

Yeni yönetimde Muhasip Üye olan İbrahim Hatipoğlu, Sportif AŞ’deki görevini bırakan Erden Timur’un yerine futboldan ve transferlerden sorumlu olacak.





Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre Galatasaray'da şampiyonluğun coşkusu sürerken gündemde Okan Buruk’la yenilenecek sözleşme ve Erden Timur sonrasında transferde çizilecek yol haritası var.Başkan Dursun Özbek, Florya’da bir araya geldiği Buruk’a güvence verdi. İstediği tüm transferlerin gerçekleşeceğini söyleyen Özbek, “Hocam gidecek çok yolumuz var. İstemediğin hiçbir transfer olmayacak. Kimi istersen getireceğiz” dedi.Buruk da kendi sözleşmesinin sorun olmayacağını söyleyip, istediği oyuncuların en kısa sürede takıma katılmasını istedi.Portekiz basını, Galatasaray’ın Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva için görüşmelere başladığını iddia etti.Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olduğu için ciddi talipleri bulunan Portekizli futbolcuya ciddi bir imza parası ve 4 yıllık sözleşme sunmaya hazır. Portekiz ekibinde müthiş bir sezon geçiren 31 yaşındaki forvet arkası 52 resmi maçta 22 gol ve 15 asist üretti.