Fransız ve İspanyol çiftçiler sınır kapılarında eylem yaptı

Çiftçiler AB’nin üye ülkelerdeki tarım üreticilerini daha fazla destekleyen politikaları hayata geçirmesini istiyor.







Euronews'te yer alan habere göre Fransız ve İspanyol çiftçiler, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi Avrupa Birliği’nin (AB) tarım politikalarını protesto etmek için ortak sınır kapılarında eylem yaptı.Fransız ve İspanyol çiftçilerin, traktörleriyle Bask bölgesinden Katalonya'ya kadar uzanan iki ülke arasındaki 7 ana gümrük geçiş noktasında yol kapatma eylemi trafiği felce uğrattı.İki ülke yetkilileri, söz konusu yol kapatma eylemi yüzünden iki ülke arasında karayolu ile yolculuk yapacakları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve seyahatlerini geciktirmeleri yolunda uyardı.Çiftçiler özellikle enerji kriziyle birlikte yakıt masraflarının artması ve AB’nin kendilerine yeteri kadar deste vermemesinden şikayetçi.AB üyesi ülkelerin çiftçileri yılbaşından bu yana başta Brüksel olmak başkentlerde yolları trafiğe kapatarak seslerini duyurmaya çalışıyor.Aşırı sağcı ve solcu grupların da destek verdiği eylemlerin son bulması için çiftçilerin başlıca talepleri şu şekilde sıralanıyor:"AB Ortak Tarım Politikası'nın bürokrasisinin ve çevresel maliyetlerinin esnekleştirilmesi, tarladan markete kadar gıda zincirinde üretim maliyetlerinin karşılanmasına yönelik yeni ücretlendirmeyi belirleyecek yasal değişiklik, üçüncü ülkelerle ticarette aynı üretim şartlarının getirilmesi ve gıda ürünleri ithalatına ilişkin bir gözlemevinin oluşturulması, Fas'tan yapılan ithalatın daha fazla kontrol edilmesi, Mercosur ve Yeni Zelanda ile yapılan anlaşmaların ve Şili, Kenya, Meksika, Hindistan, Avustralya ile yürütülen müzakerelerin askıya alınması, kuraklık sorununa karşı yardım."Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin seçmeni, 6-9 Haziran tarihlerinde 720 sandalyeli Avrupa Parlamentosu’nun 5 yıl süreyle görev yapacak yeni üyelerini seçecek.Son anketlere göre seçimlerden merkez ve aşırı sağın güçlenerek çıkması bekleniyor. Özellikle aşırı sağın seçimden güçlenerek çıkması sonucu siyasi dengelerin önemli ölçüde değişeceği tahmin ediliyor.