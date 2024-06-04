Samanyolu Haber /Gündem / Eğitim uçağı düştü iki pilot şehit oldu /04 Haziran 2024 10:53

Eğitim uçağı düştü iki pilot şehit oldu

Kayseri'de eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilot şehit oldu. MSB, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığını belirtti.

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Kayseri’de bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi. İki pilotun şehit olduğu bildirildi.

MSB'den yapılan yeni açıklamada, "Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotumuz şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

MSB, SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu, 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.
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