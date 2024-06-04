‘Öteki Çocuklar Belgeseli'nin ilk gösterimi yapıldı

Belgesel, Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerinin en savunmasız kurbanları olan çocukların hikayelerine odaklanıyor. 15 Temmuz sonrasında başlayan olaylar neticesinde, iktidarın muhaliflere yönelik yürüttüğü cadı avının çocuklar üzerindeki derin etkilerini gözler önüne seriliyor.





Açılış konuşmasını yapan AST Genel Koordinatörü Murat Kaval, “Bu belgesel için ekibimiz 3 yıldır gayret gösteriyor. Büyük zorluklar yaşandı, korku ortamında röportajları kabul eden aileler büyük cesaret örneği sergilediler” dedi. Belgesel gösterimi, Haziran ayı boyunca Amerika, Kanada ve Avustralya’nın farklı şehirlerinde toplam 11 yerde devam edecek.



TR724'te yer alan habere göre belgesel, Türkiye’deki KHK’lı ailelerin çocuklarının sesini duyurmak ve onların yaşadıkları ötekileştirilme, anne babalarından ayrılma, cezaevi ziyaretleri gibi deneyimlerini anlatmak için bir platform sağlıyor.





AST Executive Directorü Hafza Girdap, “Savaşların ve zulümlerin en büyük mağduru kadınlar ve çocuklardır. Hak ihlalleri için yapılan rapor, kitap, panel ve birçok çalışmayı yakından takip eden biri olarak şunu söyleyebilirim: Daha fazla hepimiz bu çocuklar için neler yapabiliriz, fikir üretelim ve çalışıp hayata geçirelim” ifadelerini kullandı.





Programın sunuculuğunu yapan AST Yönetim Kurulu Üyesi Aslıhan Kas, “Zulme uğramış 400 çocuğumuzdan gelen Umut Hikayeleri projesinin bir meyvesidir bu belgesel. Bu projeyi takip etmek benim için hem çok duygusal hem de çok anlamlı oldu. Çocukların ailelerine ulaşmak, şehir şehir koordine ederek onların hissiyatına ortak olmak çok değerli.” dedi. Gazeteci-yazar Aydoğan Vatandaş ise, “Belgeseli yapanlar aslında bize çok fazla bir söz bırakmamışlar. Belgesel kendi başına, çok başarılı bir söz olarak karşımıza çıkıyor.” ifadelerini kullandı.







