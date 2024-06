Time to Help'ten Almanya'da afet durumu ilan edilen bölgeler için kampanya!

Time to Help Yardım Derneği, Almanya'nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde yaşanan sel felaketi sonrası bir yardım kampanyası başlattı. Bavyera eyaletinin birçok bölgesinde durum hâlâ kritik. Regensburg kentinde yaklaşık 200 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve afet durumu ilan edildi. Yukarı Bavyera bölgesindeki Rosenheim ilçesinde de acil durum ilan edildi. Baden-Württemberg eyaleti de sel felaketinden etkilendi. Şu ana kadar Bavyera eyaletindeki iki can kaybının ardından Baden-Württemberg'de de iki kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4'e ulaştı.





Şiddetli yağmurlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü ve yer yer büyük su baskınları yaşandı. Kilise ve camiler de sel felaketine maruz kaldı ve maddi hasarlar meydana geldi.





TİME TO HELP YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI





Time to Help Yardım Derneği Genel Müdürü Cengiz Bayram, Almanya'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel felaketiyle bir kez daha karşı karşıya kalındığını ve dernek olarak hemen harekete geçtiklerini belirtti. Sel bölgesine yakın bölgelerden bazı Time to Help gönüllülerinin acil kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek verdiğini hatırlatan Bayram, dernek olarak sel felaketi mağdurları için Almanya genelinde bir bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu.













Kurban Kampanyası gibi önemli bir kampanyanın yanı sıra, komşularımızın yaşadığı felaketi unutmamamız gerektiğinin altını çizen Bayram, sel mağdurları için herkesi kampanyaya destek olmaya çağırdı. Sel mağdurlarına bağış yapmak isteyenler, Time to Help internet sitesi üzerinden veya Paypal ve banka havalesi aracılığıyla bağışlarını ulaştırabilirler. Onlar bağışlar aşağıdaki linkten yapılabilir.