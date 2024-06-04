Samanyolu Haber /Gündem / Şok iddia: 3 milyon kişi işsiz kalacak! /04 Haziran 2024 17:32

Şok iddia: 3 milyon kişi işsiz kalacak!

Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci ekonomiyle ilgili korkutan bir iddiada bulundu.

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Halk Tv'de, hükümetin enflasyon hedefinden söz eden İbrahim Kahveci, faturanın halka kesileceğini anlattı. Kahveci, tek haneli enflasyon hedefinin faturasının çalışan kesime çıkacağını söyledi.

Kahveci, "En az 3 milyon insan işini kaybedecek" diye konuştu.

Programın sunucusu Gözde Şeker, elektrik ve doğalgaz zamlarının ertelendiğini bunun da yıllık enflasyonu etkileyeceğini belirten Hayri Kozanoğlu'nun yazısını hatırlattı.

İbrahim Kahveci de kamunun elektrik piyasasını sübvanse ettiğini belirterek enflasyonun düşürülemediğini, daha büyük bedeller ödeneceğini belirtti.

Zamların yığılacağını anlatan Kahveçi, "Ara zam yok ama faturalar şişecek" diyerek felaket senaryosu çizdi.

Zamların çok düşük olacağını belirten Kahveci, faturanın alt gelir grubuna kesileceğini anlattı.

Önümüzdeki dönemde talebin düşmeye başlamasıyla kafelerin, restoranların kapanacağını ve işsizliğin başlayacağını ifade eden Kahveci "2019'da bu programın yarısı uygulandı, 1.5 milyon kişi işini kaybetti. Şimdi bu program yüzde 14 ve 2026'da tek hane enflasyon hedefliyorsa en az 3 milyon kişi işini kaybedecek" diye konuştu.
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