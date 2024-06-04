Yatay seyir bozuldu, Dolar/TL'de hızlı yükseliş

Bugün gelişmekte olan ülke borsalarında son 7 haftanın en sert düşüşü yaşandı. Benzer şekilde gelişmekte olan para birimlerinde dolara karşı yüzde 2,3'e ulaşan değer kayıpları yaşanıyor.





TL, küresel satış baskısına paralel dolar karşısında yüzde 1 üzerinde değer kaybetti.İşlemciler, dolar/TL'nin 32,20'den 32,6250'ya kadar hızlı yükselişini gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen olumsuz seyre bağladılar.Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Küresel riskten kaçış bugün çok kuvvetli. Yabancının da buna paralel bir miktar pozisyon kapadığını gördük. Doğal bir hareket" dedi.Geçen yıl eylül ayından bu yana aylık bazda aralıksız değer yitiren TL, mart ayını dolar karşısında yüzde 3,5 ile temmuzdan bu yana en belirgin değer kaybıyla kapattıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamlamıştı.Dolar/TL iki haftadır 32i20 seviyesinin üzerinde çok dar bir aralıkta işlem görüyordu.Mayıs ayının da bu seviyelerden kapanmasının ardından TL mayıs ayını dolar karşısında yüzde 0,4 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamlamıştı.Böylece dolar/TL'de 32,20 civarında son birkaç haftadır yaşanan yatay seyir bugün bozuldu. Kur en yüksek 32,6265 seviyesinden işlem gördükten sonra işlem saat 14.30'da 32,47 seviyesindeydi.