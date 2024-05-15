Carlo Ancelotti ve İspanya basını Arda Güler'i övdü: Mübarek adam!

Maça yedek başlayan ve 61. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna giren Arda, 81. dakikada takımının 5. golünü attı. Bu gol, Arda'nın bu sezon La Liga'daki 4. golü oldu.





Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in "çok iyi ilerleme kaydettiğini" belirtti.La Liga'nın 36. haftasında oynanan ve Deportivo Alaves'e karşı 5-0 kazanılan maçın ardından basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, Arda Güler hakkında gelen bir soruya, "Elbette, genç futbolcularımıza çok büyük sevgi duyuyoruz. Arda, çok iyi ilerleme kaydediyor. Doğal bir yeteneği var. Olmayacak anlarda bile goller atıyor." şeklinde yanıt verdi.Remaining Time -0:08Arda'nın takım içinde çok sevildiğini söyleyen Ancelotti, "Bütün takım Arda'yı çok seviyor. Kulüpteki herkes ve teknik ekip onu seviyor. O en gencimiz. Daha önce de söylemiştim, çok yetenekli. Goller atıyor, bazen istemese de gol atıyor. Futbol topu ona aşık. Bu çok net. Burada olduğu için çok mutluyuz. Gelecekte de bizimle olacak" dedi.İspanyol basını, Arda Güler'i yine övgü yağmuruna tuttu. Türk futbolcunun her gol attıktan sonra sağ elini kalbine, sol işaret parmağını ise havaya kaldırdığı sevincine değinen As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol." ifadelerini kullandı.Marca gazetesi ise Arda için, "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün." ve "Yıldızı parıldıyor." yorumlarında bulundu.