Samanyolu Haber /Dünya / Hizmet Danmark'ta Milletvekili Durhuus ve AB Üye Adayı Schaldemose Gençlerle buluştu /15 Mayıs 2024 11:04

Hizmet Danmark'ta Milletvekili Durhuus ve AB Üye Adayı Schaldemose Gençlerle buluştu

Danimarka'da, Hizmet Danmark binasında gerçekleştirilen özel bir etkinlik, milletvekili Maria Durhuus ve Avrupa Birliği (AB) üye adayı Christel Schaldemose'un katılımıyla gençlere hitap etti. Etkinlik, gençlerin AB hakkında bilgi sahibi olmasını ve yaklaşmakta olan AB seçimlerinin önemini anlamalarını hedefledi.

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Program açılış konuşmasının ardından, Durhuus'un gençlere hitaben kısa bir konuşma yapmasıyla devam etti. Ardından, AB'ye olan bağlılığını ve gelecekteki vizyonunu paylaşan AB üye adayı Christel Schaldemose konuşmasına başladı. Schaldemose, AB'nin gençler için ne anlama geldiğine dair derinlemesine bir perspektif sunarak, katılımcıların AB politikaları, seçimleri ve etkileri hakkında sorularını yanıtladı.



Bu etkileşimli toplantı, gençlerin AB ve onun geleceği hakkındaki düşüncelerini ifade etmelerine olanak tanıdı. Schaldemose, gençlerin endişelerini ve sorularını dinleyerek, bu genç neslin AB konularında bilgilendirilmiş ve aktif olmasının önemini vurguladı.

Etkinlik, gençlerin Maria Durhuus ve Christel Schaldemose'a daha önce dile getirmedikleri soruları sormaları için açık bir soru-cevap seansı ile son buldu. Bu bölüm, genç katılımcılara, Danimarka'nın AB içindeki rolü ve gelecek AB seçimlerinin gençler üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sundu.



Bu önemli akşam, gençlerin AB'nin geleceğinde önemli bir rol üstlenmeleri için gerekli araçları ve bilgiyi sağladı. Milletvekili Maria Durhuus ve AB üye adayı Christel Schaldemose'un katılımı, gençlerin AB hakkında bilgi edinmelerini ve Avrupa Birliği'ne olan etkileşimlerini güçlendirdi.
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