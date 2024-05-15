Samanyolu Haber /Dünya / Parlamento “Dış Etken” yasasını kabul etti, sokaklar savaş alanına döndü /15 Mayıs 2024 11:05

Parlamento “Dış Etken” yasasını kabul etti, sokaklar savaş alanına döndü

Gürcistan Parlamentosu üçüncü ve son oylamada “Dış Etken” yasa tasarısını kabul etti.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Bunun üzerine on binlerce gösterici Shota Rustaveli Bulvarı'ndaki parlamento binasının önünde toplandı.

İkinci oylamada taslak belgenin görüşülmesi sırasında iktidar partisi milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında çıkan sözlü tartışma, yumruklu kavgaya dönüşmüştü.

Göstericiler, iktidar partisi milletvekillerinin oy verme salonuna girmesini engellemek için parlamento binasının girişlerini kapatmaya çalıştı. Ancak polis protestocuları geri püskürttü ve parlamentoya giden sokakları kapattı, bu sayede milletvekilleri hiçbir engelle karşılaşmadan binaya girebildi. 

Yasanın onaylanmasının ardından protestocular yine parlamento binasına girmeye çalıştı. Bunun için metal engelleri kırdılar ancak arkasında duran güvenlik güçleri göstericileri gözaltına almaya başladı.

AB’ye girmesine bir engel

AB, "yabancı ajanlar" yasasını Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne girişinin önünde bir engel olarak nitelendirdi. 

ABD ise Tiflis'e yaptırım uygulanmasını göz ardı etmiyor

Avrupa Birliği Gürcistan'ı, "yabancı ajanlar" hakkındaki yasanın kabul edilmesinin ülkenin bloğa katılmasını engelleyeceği konusunda uyardı. 

AB sözcüsü Peter Stano, "AB üyesi ülkeler, bu yasanın kabul edilmesi halinde bunun Gürcistan'ın Avrupa umutlarına ciddi bir engel teşkil edeceğini çok net anlıyorlar" dedi ve Tiflis'e yönelik muhtemel yaptırımlardan şimdilik söz edilmediğini de sözlerine ekledi.

Daha önce, Avrupa Parlamentosu'nun dört üyesi, Thies Reuten, Miriam Lexman, Viola von Cramon ve Petras Austrevicius, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e ortak bir mektup göndererek, bu mektupta kendisinin dayatma konusunu gündeme getirip getirmeyeceğini sordular. İktidardaki “Gürcü Rüyası” partisinin liderlerine yönelik yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağı ve AB, Gürcistan'ın birliğe katılımı konusunda müzakerelerde bulunacak.

Washington bazı kısıtlamalar getirecek

Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin de "yabancı ajanlara ilişkin yasa" nedeniyle Tiflis'le ilişkilerini yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Tam olarak neyin revize edilebileceğini belirtmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Jim O'Brien'ın, Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabishvili ile görüşmesinin ardından söylediği gibi, Amerikalı yetkililer, ülkede demokrasinin "zayıflatılması" halinde ülkeye kısıtlamalar getirmeye hazır. Bu, bireylere yönelik mali yaptırımları veya seyahat kısıtlamalarını içerebilir.

Daha önce Salome Zurabishvili tasarıyı veto edeceğini açıklamıştı. Ancak iktidar partisi parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu ve cumhurbaşkanının vetosunu devre dışı bırakabilecek oylama yapabileceği için yasayı hâlâ kabul edebilir.
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