Samanyolu Haber /Gündem / Sakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı Kabalak vuruldu /29 Mayıs 2024 09:06

Sakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı Kabalak vuruldu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde çıkan kavgada silahla vurularak yaralanan Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak hastaneye kaldırıldı.

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sebebi henüz bilinmeyen bir tartışmada çıkan kavgada silahla vurularak yaralanan Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak hastaneye kaldırıldı.

Gerçek Gündem'den aktarılan habere göre olay, Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Ülkü Ocakları binası önünde Sapanca Ülkü Ocakları Emirhan Kabalak (28) ile S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında S.K., silah ile Emirhan Kabalak’a ateş etti.

Yaralanan Kabalak, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Emirhan Kabalak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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