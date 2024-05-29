İsrail tankları Refah'a girdi: Hareket eden her şeyi vuruyorlar

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu söyledi. Touma en az 200 kişinin öldürüldüğünü aktardı.





ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, İsrail'e ait tankların Refah'ın en önemli yapılarından biri olan El-Avda Camisi'nin yakınlarında ilerlediğini söyledi. İsrail ordusu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken İsrail'in Ordu Radyosu, İsrail ordusunun şehirdeki asker sayısının artırıldığını ve bir tugayın daha eklendiğini duyurdu.





Sözcü'de yer alan habere göre 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında Filistin'de sivilleri hedef alan ve çocuk-yetişkin ayrımı yapmadan katliam yapan İsrail büyük tepkilere rağmen Refah'ta dehşet saçmaya devam ediyor.Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı güvenli bölge olarak sınıflandırılan Refah'a saldıran ve sivilleri hedef alan İsrail'in tankları Refah'a giriş yaptı.Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera, İsrail'in Refah'a hava saldırıları düzenlediğini aktarırken, İsrail tanklarının da şehir merkezinde devriye gezdiğini duyurdu.İsrail'in saldırıları nedeniyle çok sayıda Filistinlinin bölgeden kaçtığını aktaran Fransız haber ajansı AFP, bölgedeki muhabirlerine ve görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, İsrail tanklarının şehrin merkezine giriş yaptığını duyurdu.Refah'ta yaşayan Abdül Hatib isimli bir kişi AFP'ye konuşarak bölgedeki atmosferi aktardı. Filistinli, "İnsanlar şu an evlerindeler ve dışarı çıkmıyorlar. Çünkü İsrail'in SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı) hareket eden her şeyi vuruyor" dedi.Gece boyunca bölgeye saldıran İsrail, 21 kişinin yaşamını yitirdiği Refah yakınlarındaki el-Mavasi kampına saldırmadığını iddia etti.ABD merkezli medya kuruluşu CNN'e konuşan Refahlı Ala Ebu İbrahim, "İsrail tankları şehir merkezinde görünüyor" derken bir diğer Refahlı Selma AlKadoomi ise, "Zırhlı araçların şehir merkezinde dolaştığını gördüm. Bu araçlar gece ilerledi" dedi.Reuters'in haberine göre Cezayir'in BM Güvenlik Konseyi'ne sunmaya hazırlandığı karar tasarısında İsrail'e Refah saldırısını durdurma çağrısı yapılırken, Gazze'de ateşkes ve Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması talep edildi.Suudi Arabistan, İsrail'in Refah'ta “savunmasız” insanlara yönelik saldırılarını kınadı ve “süregelen soykırım katliamlarının” durdurulması için uluslararası eylem çağrısında bulundu.Uluslararası Adalet Divanı, Meksika'nın Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak için dünya mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.