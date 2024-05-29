Samanyolu Haber /Dünya / İsrail tankları Refah'a girdi: Hareket eden her şeyi vuruyorlar /29 Mayıs 2024 08:43

İsrail tankları Refah'a girdi: Hareket eden her şeyi vuruyorlar

Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen İsrail, Filistin'de sivilleri hedef almaya devam ederken endişe yaratan gelişmeler yaşanıyor...

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında Filistin'de sivilleri hedef alan ve çocuk-yetişkin ayrımı yapmadan katliam yapan İsrail büyük tepkilere rağmen Refah'ta dehşet saçmaya devam ediyor.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı güvenli bölge olarak sınıflandırılan Refah'a saldıran ve sivilleri hedef alan İsrail'in tankları Refah'a giriş yaptı.

Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera, İsrail'in Refah'a hava saldırıları düzenlediğini aktarırken, İsrail tanklarının da şehir merkezinde devriye gezdiğini duyurdu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle çok sayıda Filistinlinin bölgeden kaçtığını aktaran Fransız haber ajansı AFP, bölgedeki muhabirlerine ve görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, İsrail tanklarının şehrin merkezine giriş yaptığını duyurdu.

Refah'ta yaşayan Abdül Hatib isimli bir kişi AFP'ye konuşarak bölgedeki atmosferi aktardı. Filistinli, "İnsanlar şu an evlerindeler ve dışarı çıkmıyorlar. Çünkü İsrail'in SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı) hareket eden her şeyi vuruyor" dedi.

Gece boyunca bölgeye saldıran İsrail, 21 kişinin yaşamını yitirdiği Refah yakınlarındaki el-Mavasi kampına saldırmadığını iddia etti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu söyledi. Touma en az 200 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

İSRAİL ASKERLERİNİN SAYISI ARTIYOR

ABD merkezli medya kuruluşu CNN'e konuşan Refahlı Ala Ebu İbrahim, "İsrail tankları şehir merkezinde görünüyor" derken bir diğer Refahlı Selma AlKadoomi ise, "Zırhlı araçların şehir merkezinde dolaştığını gördüm. Bu araçlar gece ilerledi" dedi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, İsrail'e ait tankların Refah'ın en önemli yapılarından biri olan El-Avda Camisi'nin yakınlarında ilerlediğini söyledi. İsrail ordusu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken İsrail'in Ordu Radyosu, İsrail ordusunun şehirdeki asker sayısının artırıldığını ve bir tugayın daha eklendiğini duyurdu.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Reuters'in haberine göre Cezayir'in BM Güvenlik Konseyi'ne sunmaya hazırlandığı karar tasarısında İsrail'e Refah saldırısını durdurma çağrısı yapılırken, Gazze'de ateşkes ve Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması talep edildi.

Suudi Arabistan, İsrail'in Refah'ta “savunmasız” insanlara yönelik saldırılarını kınadı ve “süregelen soykırım katliamlarının” durdurulması için uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı, Meksika'nın Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak için dünya mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail tankları Refah'a girdi: Hareket eden her şeyi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:40:48