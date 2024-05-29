Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize anlaşması kaldırıldı /29 Mayıs 2024 08:38

Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize anlaşması kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye ile Afganistan arasında 'Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın uygulanması durduruldu.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bir kararla, Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında diplomatik pasaport sahipleri için vize muafiyeti uygulaması 1 Haziran 2024'ten itibaren durduruluyor.

2007 yılında imzalanan ve 2008'de yürürlüğe giren anlaşma ile diplomatik pasaport sahipleri vizesiz seyahat imkanı elde etmişti. Ancak 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesi gereğince bu muafiyet 1 Haziran'dan itibaren sona eriyor.

Bundan sonra Afganistan'a diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize almaları gerekecek. Aynı şekilde, Türkiye'ye diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Afgan vatandaşlarının da vize almaları gerekecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar şöyle:

"29/9/2007 tarihinde imzalanan ve 8/1/2008 tarihli ve 2008/13111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın 1/6/2024 tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."
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