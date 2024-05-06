Samanyolu Haber /Dünya / Batı'dan İsrail'e sert Refah tepkisi /06 Mayıs 2024 16:31

Batı'dan İsrail'e sert Refah tepkisi

İsrail uluslararası toplumun baskısına rağmen Refah'a kara operasyonu için harekete geçti. Ordu bölgedeki sivillerin zorunlu tahliyesine başladı. Avrupa ülkeleri ise operasyona tepkili.

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Mısır sınırındaki Refah kentine kara operasyonu için haftalardır hazırlık yapan İsrail ordusu, beklenen saldırı öncesi on binlerce sivilin tahliyesi için harekete geçti.

Ordu, tahliyenin "geçici ve sınırlı bir tedbir" olduğunu açıklasa da, BM Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) en az 100 bin kişinin söz konusu tahliyeden etkileneceğini öngörüyor. Filistin Kızılayı ise tahliye emri verilen bölgede yaşayan sivillerin sayısının 250 bin olduğunu, bu kişilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden kaçarak buraya geldiğini açıkladı.

DW Türkçe'nin haberine göre İsrail Refah'ın tahliyesini, yedi aydır süren savaşa ara verilmesi için hafta sonunda Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine kararlaştırdı.

Hamas karşılık tehdidinde bulundu
İsrail yönetimi daha önce, uluslararası toplumun baskısının yerlerinden edilmiş bir buçuk milyon Filistinlinin sığındığı kente kara operasyonuna engel olmayacağını açıklamıştı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde kalan Hamas militanlarının Refah'a sığındığını savunuyor. Tahliye kararı sonrası Hamas, "Refah operasyonu İsrail askeri için bir piknik olmayacak" açıklamasıyla, İsrail'in operasyonuna karşılık verme tehdidinde bulundu.

Sivillerin tahliyesine Batı'dan tepkiler
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmeler riske atılmamalı, taraflar insani amaçlarla ellerinden gelen en üst çabayı göstermeli" denilerek, müzakereye devam edilmesi zönünde çağrı yapıldı.

"Fransa, Refah'a yönelik bir İsrail saldırısına güçlü şekilde karşı çıkıyor" ifadesini kullanan Fransa Dışişleri ise "Sivillerin zorla yerinden edilmesi savaş suçu teşkil eder" vurgusunda bulundu.

Borrell: Kabul edilemez
Avrupa Birliği'nden ise en üst düzey tepki Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell'den geldi. Borrell, Refah'ın tahliyesinin "Daha fazla savaş ve açlık" anlamına geldiğini ve kara operasyonunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ABD daha önce sivillerin tahliyesini içeren "İnandırıcı ve kabul edilebilir" bir plan görene kadar Refah operasyonuna itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Dün, ABD ve İsrail savunma bakanları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşme sonrası Pentagon'dan yapılan açıklamada Washington'un bu tutumu tekrar hatırlatılmıştı.
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