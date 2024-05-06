Alman basını akın akın iltica eden Türkleri yazdı, Erdoğan'ı suçladı

Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından BILD, Türkiye'deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle Almanya'ya sığınma başvurularının arttığını haberleştirdi.





“Almanya'nın jeostratejik öneme sahip Türkiye'de güvenilir bir NATO ortağı liderine ihtiyacı olduğunu” savunan BILD, “Ancak, Erdoğan her zaman Batı'nın kabadayısı rolünü oynuyor ve Hamas'a kur yapıyor. Bu öngörülemezlik, bariz bir şekilde yaşlanmış olmasıyla daha da artıyor” diye yazdı.





Türkiye'deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına dikkat çeken BILD, “Türk devleti de benzer şekilde zayıflamış durumda. İki mega sorunu var: Fiyatlar ve insanlar kaçıyor!” ifadelerini kullandı.





Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, dün Düsseldorf'ta düzenlenen Türk-Alman İş Günü'nde, “Siyasi durumun yanı sıra Türkiye'deki zor ekonomik durum da Türkiye'den artan göçün nedenlerinden biri” diye konuştu.





Temmuz 2022'den bu yana Türk vatandaşlarının Almanya'ya sığınma başvurularında keskin bir artış yaşandığı belirtildi.





Alman Federal Göç Bürosu'nun verilerine göre, 2021'de 7 bin 67, 2022'de 23 bin 938 ve son olarak 2023'de 61 bin 181 kişinin Türkiye'den Almanya'ya sığınma başvurusu yaptığı kaydedildi. 2024 yılı içerisinde de 15 bin kişinin sığınma talebinde bulunduğu, bunların üçte ikisinin erkeklerden oluştuğu ifade edildi.





Bu yıl yetkililerin, sığınma başvurularının yüzde 61,6'sını “açıkça asılsız” olarak değerlendirdiği ve sığınma talebinde bulunan her 12 kişiden 1'inin başvurusunun kabul edildiği bildirildi.





BILD, bu durumun hükümet düzeyinde de tartışmalara neden olduğunu yazdı.





"Ülkeden ayrılması gereken 14 bin 275 Türk vatandaşı olduğu, 2024'ün ilk çeyreğinde 2 bin 776 Türkten sadece 449'unun geri gönderildiği" belirtilen bakanlık raporlarında, “Türkiye, bu dönüşleri sabote ediyor, özellikle charter uçuşlarını kabul etmiyor” ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.