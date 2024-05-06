Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Kenan Kösen Lisesi'nde devamsızlık yapan ve disiplin cezaları bulunan bir kız öğrenci okuldan atıldı.







Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulu bastı. Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti. Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kız öğrenci kapıyı tekmelemeye başladı.





Halktv.com'da yer alan habere göre o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis, kız öğrenciyi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.







