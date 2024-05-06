Samanyolu Haber /Gündem / Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulu bastı /06 Mayıs 2024 17:31

Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulu bastı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde lise son sınıf öğrencisi devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atıldı. Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulu bastı. Kapılara tekme atan, havaya ateş eden öğrenci gözaltına alındı.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Kenan Kösen Lisesi'nde devamsızlık yapan ve disiplin cezaları bulunan bir kız öğrenci okuldan atıldı.

Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulu bastı. Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti. Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kız öğrenci kapıyı tekmelemeye başladı.

Halktv.com'da yer alan habere göre o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis, kız öğrenciyi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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