Erdoğan, bu kez darbeleri kullandı: 'Mevcut anayasa ile yola devam edemeyiz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumunda konuştu.



Cumhuriyetin ilk askeri darbesi olan 27 Mayıs 1960'ta hükümetten devrildikten sonra idam edilen eski başbakan Adnan Menderes'i anan Erdoğan, ''Bu millet merhum Menderes ve arkadaşlarını şükranla ve idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle anacaktır. 27 Mayıs bir provokasyonun sonucudur. Yassıada'da millete 'ayağınızı denk alın' mesajı verilmiştir. Demokrasi cellatlarını affetmeyeceğiz'' açıklamasında bulundu.



"FEZLEKELER VE İDDİANAMELERLE SİYASETİ DİZAYN ETME DÖNEMİ BİTTİ"



Siyasi hayatın en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümeti olduklarını öne süren Erdığan, açıklamalarına şöyle devam etti:



"Anadolu ihtilalini hazmedeyemenler milli iradeyi gasp etmek için 22 yıl boyunca her yolu denediler. 'Ordu göreve' pankartlarıyla açıkça darbe çağrısı yaptılar. Cumhuriyet mitingleriyle belli hassasiyetleri istismar etmeye çalıştılar. İmtiyazlarını korumak için ellerinin altında ne kadar vesayet aracı varsa hepsini üzerimize saldılar. Saldırılar karşısında asla geri adım atmadık. Milletin tertemiz iradesine leke sürdürmedik. Fezlekeler ve iddianamelerle siyasete operasyon çekilemeyeceğini içerideki ve dışarıdaki tüm vesayet heveslilerine net biçimde gösterdik.



Bu ülkede artık darbe ve muhtıra dönemi kapanmıştır. Suyu bulandırma dönemleri artık geride kalmıştır. Bu ülkede fezlekeler, iddianameler, tetikçiler ve terör örgütleri üzerinden siyasi dizayn yapıldığı günler sona ermiştir. Sandık dışında başka yollar arayanlar bu ülkede artık başarılı olamazlar.



"MEVCUT ANAYASA İLE DEVAM EDEMEYİZ"



Erdoğan, kendi başlattığı yeni anayasa tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında Can Atalay kararı üzerinden başlayan gerilimi de mevcut anayasaya bağlayan Erdoğan, "Mevcut anayasa ile yola devam edemeyiz" dedi.



Erdoğan, yeni anayasa çağrısına şu sözlerle devam etti:



"61 Anayasası ve 82 Anayasası hazırlanma sürecinde milletin iradesi tecelli etmedi. Milletimiz evet oyunu darbecilerin ülkenin başından bir an önce gitmesi için vermiştir. Uzlaşma aranmadan yapılan anayasalar doğumundan öte sakattır, kriz üretmeye daha yakındır. Yakın siyasi tarihimizde bunun örnekleri bulunuyor. Tartışmalardan yargıdaki gerilime kadar karşılaştık. Devlet ile vatandaş arasındaki ilişkiyi zehirleyen sebebin aynı olduğunu görüyoruz. Artık bazı gerçekleri kabullenmemiz gerekiyor."



Muhalefete de seslenen Erdoğan, "Ülkemizin darbe anayasası ile daha fazla yönetilmesine razı olmayacaklarını düşünüyorum" ifadesini kullandı.



"NETANYAHU LANETLE ANILACAK"



Konuşmasının sonunda İsrail'in 'güvenli bölge' olarak ilan edilen Refah'ta düzenlediği katliamdan da bahseden Erdoğan, "Terör devletinin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etmiştir. Netantahu, Filistin halkının direnişini kıramadıkça daha fazla kan dökerek siyasi ömrünü uzatma arayışında. Lanetle anılmaktan kurtulamayacak" dedi.