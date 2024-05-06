Özel iddialar için konuştu: Erdoğan'ın gizli planı CHP'yi karıştırmak mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 52'nci yılı dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.







CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde AKP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdiği Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planladığı değerlendirmelerine ilişkin konuştu. Özel, "Böyle özgüvensiz tartışmalarla kimse kimseyi meşgul etmesin. İşimiz var daha iktidar olacağız" dedi.





"KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM"

Burada açıklamalarda bulunan Özel'e gündemdeki iddialar soruldu.





Özel "Türkiye'nin birinci partisini, yüzde 38 oy almış bir partiyi, gelecek seçimlerde Türkiye'nin iktidar partisi olmak için canla, başla çalışan ve buna yürekten inanmış kadroların partisini kim karıştırmak isteyebilir, kim komplo teorileriyle bizleri meşgul etmek isteyebilir. Bunlar özgüvensiz dönemden kalan meseleler. Kendimize güvenimiz tam" yanıtını verdi.





