Kurban ibadetine AKP darbesi!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 11 bin 750 (325 euro), yurt dışında ise 4 bin 750 lira (125 euro) olarak belirlendiğini bildirdi.







KURBAN ÜCRETİ YURT İÇİ İÇİN 11 BİN 750, YURT DIŞINDA 4 BİN 750 TL

“Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı”nda konuşan Erbaş, amaçlarının kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlara yardımcı olmak, kurban ibadetinin dini esaslara göre sosyal boyutunun en güzel şekilde yerine getirilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Erbaş “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizin her bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ve birçok ülkedeki mazlum, mağdur ve muhtaçlara da milletimizin iyilik elini uzatmaya devam edecektir. Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmiştir” dedi.