Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray şampiyonluk kutlamasının programını açıkladı /27 Mayıs 2024 11:21

Galatasaray şampiyonluk kutlamasının programını açıkladı

Konyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kutlamanın yapılacağı tarihi ve bilet fiyatlarını açıkladı.

SHABER3.COM

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek tarihindeki 24. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının programı belli oldu.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şampiyonluk kutlamalarının bugün RAMS Park'ta saat 19:05'te başlayacağı duyuruldu. Açıklamada bilet fiyatlarının 150 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak.

27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05’te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!

Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden GS Logolu passolig kartı sahiplerine satışa sunulmuştur.

2023-2024 Futbol sezonunda Vip Kombine ve Kombine satın almış olan taraftarlarımız, bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecektir.

2023-2024 Futbol Sezonu Loca sahiplerimiz Localarını Şampiyonun Gala Gecesi etkinliğinde kullanabileceklerdir.

Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore’lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlarımıza Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği için Doğu alt tribün bileti hediye edilecektir.

2023-2024 Otopark giriş hakkı olan taraftarlarımız Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park otoparkına plaka tanımlamalarını yaparak giriş yapabilecektir.

BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Doğu Batı Vip Tribünler ?1.000

Doğu -Batı Alt Tribün ?500

Doğu -Batı Üst Tribün ?250

Kuzey - Güney Kale Arkası ?150"
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