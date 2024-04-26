Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Bora Kaplan davasında 8 tahliye /26 Nisan 2024 12:37

Ayhan Bora Kaplan davasında 8 tahliye

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 8 sanık tahliye kararı çıktı, diğer 55 sanık da çeşitli sürelerde hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davada, 28 tutuklu sanıktan 8'inin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. 
 
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. 

Mahkeme Başkanı, sanıklar ve avukatlarına, gizli tanık "Ü5W1G8K6L3"e sorulmasını istedikleri sorular varsa yazılı olarak iletmelerini istedi. 
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etti. 

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Dönmez, Ali Şallı, Ferit Çelik, Muhittin Mert Koçoğlu, Murat Altay, Murat Sağlam, Mustafa Koç ve Oğuz Ercengiz'in tutuklukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. 

55 SANIK YARGILANIYOR

Diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı, 20 Mayıs Pazartesi gününe erteledi. 

İddianamede, sanıkların üyesi olduğu suç örgütünün Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi ve bazı kişilerin silahla yaralanmasının yanı sıra kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, eziyet, yağma ve darp olaylarını gerçekleştirdiği belirtiliyor. 
İddianamede Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik'in "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. 

Diğer 55 sanık da çeşitli sürelerde hapis cezası talebiyle yargılanıyor.
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