İsrail Refah'ı vurdu, Filistinliler kaçıyor













İsrail ordusu, Refah kentinin doğusunda tahliye talimatı verilen bölgelerin yakınına hava saldırıları düzenledi.İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti.Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Refah'ın farklı bölgelerine dün geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 11 evi hedef aldı.Sözcü'de yer alan habere göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması açıklamasının ardından bölgede yaşayan Filistinliler yerlerini terk etmeye başladı.Yağmurlu havaya rağmen kadın ve çocukların olduğu yüzlerce Filistinli yanlarına alabildikleri birkaç parça poşet veya çantadaki eşyalarıyla yollara düştü. Araçları olan araçlarıyla, olmayanlar ise at ve eşek arabalarıyla Refah'ın doğusundan batısına ya da İsrail'in "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesine doğru hareket etti.İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.Reuters'a konuşan üst düzey Hamas yetkilisi Sami Abu Zuhri, İsrail'in Refah'a ilişkin tahliye talimatının "gerilimi tırmandıran tehlikeli bir gelişme olduğunu ve bunun sonuçlarının olacağını" söyledi.Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısının Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için dayanılmaz olan trajedinin yeni bir boyutuna yol açacağı uyarısında bulundu.Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.