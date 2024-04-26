Doğu Perinçek’in danışmanı tutuklandı





Avukatlar E.K. ve B.S. ile icra memurunun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Emin Adanur ile B. Can Korkmaz, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Adanur ile B. Can Korkmaz 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanırken, olaydan sonra kaçan B.Y.B. ve İ.A.'nın yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

Öte yandan Bursa Barosu da yaptığı açıklamada, saldırı olayını kınadığını duyurdu.

Perinçek'in danışmanı olmuştu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, birçok suçtan sabıkası olan ve dolandırıcılıktan yargılanan Emin Adanur’u danışman yapmıştı.

2023 yılı Eylül ayında Vatan Partisi’nin İstanbul’da bulunan merkez binasında Emin Adanur ile bir açıklama yapan Perinçek, “Sayın Adanur, önümüzdeki süreçte kurultay yaptığımızda bizim partimizin merkezi organlarında yer alacak. Bursa bizim pilot illerimizden biridir. Emin Adanur, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı olarak önümüzdeki dönem bilgi birikimi ile ahlakı işe bütün örnek hareketleriyle bizimle birlikte olacak” diye konuşmuştu.

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, Emin Adanur, ödenmeyen borçtan dolayı kendilerine ait eve hacze gelecek olan Bursa Barosu'na bağlı avukatlar E.K. ve B.S ile bir icra memuruyla telefonla tartışıp, tehdit ve hakaret etti. İddiaya göre, Emin Adanur'un talimatı üzerine eve giden B. Can Korkmaz, B.Y.B. ve İ.A., hacze gelen avukatlar ile icra memurunu darbetti.