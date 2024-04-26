Samanyolu Haber /Gündem / Devrim Niteliğinde Buluş: 150 Dakikada Elmas Üreten Yeni Teknik /26 Nisan 2024 13:10

Devrim Niteliğinde Buluş: 150 Dakikada Elmas Üreten Yeni Teknik

üney Kore Temel Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılar elmas üretiminde devrim niteliğinde bir buluşa imza attı.

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Güney Kore Temel Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılar, elmas üretiminde çığır açan bir buluşa imza attı. Yapılan yeni çalışma, sentetik elmas üretim sürecini devrim niteliğinde hızlandırarak, yıllar süren bir işlemi sadece 150 dakikada tamamlamayı başardı.

Geleneksel olarak, sentetik elmas üretimi haftalarca hatta aylarca sürebiliyordu ve oldukça karmaşık ve pahalı bir süreç gerektiriyordu. Ancak Güney Koreli bilim insanları, kullandıkları yeni sıvı metal karıştırma tekniğiyle bu süreyi önemli ölçüde kısalttılar.

Yeni teknik, sentetik elmas üretiminde kullanılan karbon atomlarını düzenlemek için kullanılan bir sıvı metal karışımını içeriyor. Bu yöntem, karbon atomlarını daha hızlı bir şekilde kristalleştirerek, elmasın oluşumunu hızlandırıyor.

Araştırmanın lideri Dr. Kim, "Bu buluş, sentetik elmas üretimi alanında devrim niteliğinde bir ilerleme sunuyor. Daha önce haftalar süren bir süreci sadece birkaç saatte tamamlayabiliyoruz. Bu, elmasın endüstriyel ve ticari kullanımı için büyük bir potansiyel sunuyor" dedi.

Yapay elmaslar, elektronik cihazlardan endüstriyel kesici araçlara kadar birçok alanda yaygın olarak kullanılıyor. Bu yeni buluş, sentetik elmasların kullanım alanlarını genişletebilirken, üretim maliyetlerini de düşürebilir.

Bu devrim niteliğindeki keşif, sentetik elmas endüstrisinde büyük bir dönüşüm başlatabilir ve elmasın değerli özelliklerinden daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlayabilir.
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