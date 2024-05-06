Samanyolu Haber /Gündem / Erzurum'a Akdeniz serası: Milyonlarca lira zarar var /06 Mayıs 2024 14:02

Erzurum'a Akdeniz serası: Milyonlarca lira zarar var

AKP'den YRP'ye geçen Erzurum Aziziye'de başkan Emrullah Akpunar, kentteki Tarım Kredi Kooperatifleri'nde satışa sunulması için açılan termal serada günlük üç ton kömür yakıldığı açıkladı. Akpunar, bir ay önce faaliyeti durdurulan serada milyonlarca lira zarar edildiğini söyledi.

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AKP’den Yeniden Refah Partisi’ne (YRP) geçen Erzurum Aziziye Belediyesi’nin yeni başkanı Emrullah Akpunar, önceki dönem domates üretimi için kurulan seranın termal suyunun kömürle ısıtıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Akpunar, "Günde 3 ton kömür yakmışlar. Bu bir akıl tutulması. Sera milyonlarca lira zarar etmiş" dedi.

508 MİLYONDAN FAZLA BORÇ VAR  

Erzurum’un Aziziye Belediyesi, yerel seçimlerde AKP’den YRP’ye geçti. YRP’li Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, belediyeye ait Ilıca Termal Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında belediyenin borcu ve domates üretimi için kurulan seranın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

68 bin 251 nüfuslu Aziziye ilçe belediyesinin borcunun 508 milyon 886 bin 670 lira olduğunu açıklayan Akpınar, domates serasının termal suyunun milyonlarca lira harcanarak kömürle ısıtılmış olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Üniversiteden hocalarla serada incelemeler yaptıklarını kaydeden Akpunar, şu bilgileri verdi:

"KÖMÜRLE ISITILMASI AKIL TUTULMASI"

- Gördük ki karlılığı ya da sürdürülebilirliği yoktur. Sera şu an 10 milyon civarında zarar ediyor. Nasıl bir eylem yapar, nasıl karlı bir hale getiririz diye ona bakıyoruz. Kömürle ısıtılması akıl tutulması. Günlük normal bir ısı derecesinde 3 ton, ısı 20’nin üzerine çıkmasıyla günde 4 ton kömür yanacak. Günlük 4 ton kömürün bedeli belli biz de oradan günlük 4 ton domates satacağız. Öbür giderleri hiç koymayalım bir de bundan kar edeceğiz. Hiç öyle bir şey yok.

"MÜHENDİSE GÜLESİM GELİYOR"

Yaptıkları inceleme sonrasında seranın Antalya iklim şartlarına göre kurulduğunu tespit ettiklerini kaydeden Akpunar, şöyle konuştu:

- Seranın bedeli şu an tahmin ediyorum 50 milyon. Bunu yapan mühendise güleceğim geliyor. Birinci ayda zaten durdurmuşlar serayı. Tohumu yurt dışından geliyor. Bir yılda 160 ton domates almışlar, yanan kömüre baktım orayı da söylemiyorum. Bırak 160’ı, 600 ton domates alsa o kömürün parasını ödeyemez.

AÇILIŞINI VARANK YAPMIŞTI

Aziziye Belediyesi’nin Temmuz 2022 yılında hizmete açtığı Jeotermal Destekli Domates Serası’nda ilk hasadı dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapmıştı. AKP'li önceki dönem Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Aziziye Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen proje ile Türkiye’nin en yüksek rakımda yetişen domateslerini kamuoyuna tanıtmıştı.

Yaklaşık 11 dönüm arazi üzerine kurulan termal serada eksi 30 derecede topraksız tarımla ayda 25, yılda 300 ton domates üretimi yapılması planlanıyordu. Aziziye Belediyesi’nin termal domatesleri 'Ilıca' markası ile kentteki Tarım Kredi Kooperatiflerinde de satışa sunulmuştu.
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