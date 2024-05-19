Bahçeli'den 28 Şubatçıları kızdıracak açıklama: 'Geri içeri alırdım'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle bir araya gelip soruları yanıtladı. Bahçeli, 28 Şubat davası hükümlülerinin cezasının kaldırılmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:







"Sayın Cumhurbaşkanımız, anayasal hakkını kullanarak hepsinin tahliyesine karar vermiştir. Bunu çok iyi anlamak lazımdır. Atılan bu adımın ne gibi bir mana taşıdığını iyi değerlendirmek gerekir. Cumhurbaşkanının bu komutanlara cezaevindeki hayat şartlarının yoğunluğu içerisinde kendi yetkisini kullanarak insani bir yaklaşım içerisinde bulunması ve 80 üstü yaş grubunun artık cezaevinde hayatlarını devam ettiremeyecek bir güçlükle karşı karşıya kaldığını anlayışla karşılayıp, bunların cezaevinden çıkmasına vesile olmuştur.





Bunun istismar olmaması lazım. Atılmış olan adımlar eğer Türkiye’de normalleşme süreci yaşanıyorsa onun içerisinde önemli bir adım olarak görülmeli. Herkes hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun 80 yaş grubunun üstünde artık cezaevinde hayatını devam ettirmekte güçlük çeken insanları dikkate aldığınızda bunu takdirle karşılamaktan başka bir şey düşünülmemelidir."





"ÇETİN DOĞAN'I GERİ İÇERİ ALIRDIM"



Bahçeli, Çetin Doğan'ın cezaevi çıkışındaki sözlerine ilişkin, "Cezaevinden çıkan Çetin Doğan’ın konuşması bana göre uygun olmamıştır. Ben cezaevi müdürü olmuş olsaydım aftan yararlananların listesine bakar, 'Çetin Doğan, sen orada yoksun' diye geri içeri alırdım. Cezaevinde uzun yıllar kalan ve hayatını devam ettirebilecek şartlara çok uzak kalmış birçok insan var. Zor şartlarda hayatını idame ettirebilecek imkanlardan yoksun olan insanlar afla değil, Cumhurbaşkanının vicdani ve insani yaklaşımıyla dışarıya çıkartılıp normal hayatta ailelerinin yanında, ömürlerinin sonlarına doğru huzurlu bir hayat yaşamasını temin etmesinde yarar vardır" diye konuştu.





"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIM"



Bahçeli, 'Karagümrük taraftarı olarak Beşiktaş'ın gidişatını nasıl değerlendirirsiniz' sorusuna ise "Beşiktaş'tan ayrıldım. Karagümrük'ün küme düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük, Süper Lig'de kalmalıdır. Bu aynı zamanda futbolun gümrüğüdür. Onu aşan gümrükten geçmiş olur" diye konuştu.